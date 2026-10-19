Cristiano Ronaldo recibe suspensión de 30 días y multa de 255 euros: ¿se perderá partidos con Portugal?

Cristiano Ronaldo recibe multa. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), luego de abandonar la concentración de la selección nacional durante la Fecha FIFA de septiembre.

La sanción fue determinada por el Consejo de Disciplina de la FPF, después de analizar el procedimiento abierto contra el capitán portugués, quien dejó la concentración del equipo el 30 de septiembre, previo al partido contra Dinamarca de la UEFA Nations League.

🚨🇵🇹 ¡UN MES Y MULTA INSIGNIFICANTE! 😱



La Federación Portuguesa de Fútbol sancionó al histórico delantero con 30 días sin representar a su selección y una multa de 255 euros



⚽ Todo comenzó cuando Cristiano calentó durante media hora ante Noruega, pero nunca ingresó al campo.… pic.twitter.com/L7iAMaeVym — Claro Sports (@ClaroSports) October 19, 2026

¿Cristiano Ronaldo se perderá los partidos de Portugal en noviembre?

Pese a la sanción, Cristiano Ronaldo podría estar disponible para los próximos compromisos de Portugal, programados para el 14 de noviembre contra Dinamarca y el 17 de noviembre frente a Gales.

La razón es que la suspensión de 30 días se deriva de un incidente ocurrido el 30 de septiembre, por lo que el periodo del castigo habría concluido antes de esos encuentros, sin embargo, su participación dependerá de que sea convocado.

Según el calendario oficial de la UEFA, Portugal recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre y visitará a Gales el día 17, en sus últimos compromisos de la fase de grupos de la Nations League 2026-2027.

¿Por qué sancionaron a Cristiano Ronaldo?

La sanción se produjo después de que el delantero abandonara la concentración portuguesa en Dinamarca, en medio de una controversia con el seleccionador Jorge Jesus.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, el desacuerdo estuvo relacionado con el tiempo de juego que Ronaldo esperaba tener ante Noruega y con las declaraciones posteriores del entrenador.

El futbolista consideró que no se habían respetado los acuerdos que, según su versión, habían establecido previamente. La situación derivó en su salida de la concentración y en la apertura de un procedimiento disciplinario.

Cristiano Ronaldo gana en segundos el dinero de su multa

La multa de 255 euros, que al tipo de cambio de hoy son aproximadamente 5 mil pesos mexicanos, también llamó la atención por la diferencia con los ingresos estimados del delantero del Al Nassr.

Según reportes de prensa, Ronaldo firmó en 2025 una renovación contractual con el club saudí por un salario anual estimado en 200 millones de euros, sin contar posibles primas y otros beneficios.

Si se toma esa cifra como referencia, el futbolista recibiría alrededor de 547 mil euros diarios. Con ese cálculo, la multa de 255 euros equivaldría aproximadamente a 40 segundos de sus ingresos estimados.

La sanción representa un nuevo episodio de tensión en la relación entre el capitán portugués y el cuerpo técnico de su selección.

No obstante, el castigo no implica por sí mismo el final de su trayectoria internacional y Ronaldo podría volver a vestir la camiseta de Portugal en noviembre si recibe el llamado del entrenador.

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