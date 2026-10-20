Los mexicanos que disputarán la Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays… ¡campeón tricolor asegurado!

Mexicanos en la Serie Mundial Foto: Getty

Tampa Bay derrotó al equipo de Cleveland y los Rays jugarán la Serie Mundial en contra de los Brewers de Milwaukee, quienes dejaron en el camino a los Dodgers. Este duelo no solo es inédito en estas instancias, sino que garantizará que un mexicano sea campeón de la MLB.

Pero para México esta final será especial, pues en ambos equipos se encuentran jugadores que han representado a la novena mexicana. En el caso del campeón de la Liga Americana está Jonathan Aranda, mientras que el campeón de la Liga Nacional cuenta con Joey Ortiz y el lanzador JoJo Romero.

Es por este motivo que en UnoTV.com te daremos más detalles sobre estos jugadores, quienes se podrían proclamar campeones.

¿Quiénes son los mexicanos en la Serie Mundial?

En el caso del equipo de los Brewers de Milwaukee, cuenta con dos jugadores de raíces mexicanas:

Joey Ortiz nació en Garden Grove, California, pero tiene raíces mexicanas. Fue drafteado por los Baltimore Orioles y jugó durante cinco años en las ligas menores. Fue en 2024 cuando llegó a su actual equipo y un año después subió al roster titular.

nació en Garden Grove, California, pero tiene raíces mexicanas. Fue drafteado por los Baltimore Orioles y jugó durante cinco años en las ligas menores. Fue en 2024 cuando llegó a su actual equipo y un año después subió al roster titular. JoJo Romero también nació en California, pero igualmente posee ascendencia mexicana, vistiendo el uniforme de la selección nacional en el Clásico Mundial 2023, donde México se quedó con el tercer lugar. Debutó en 2020 con los Phillies; posteriormente, en 2022, llegaría a los St. Louis Cardinals, para este año firmar con los Brewers

En el caso de los Rays de Tampa Bay, cuentan con Jonathan Aranda:

Aranda nació en Tijuana, Baja California, e incluso se formó en la Academia de los Toros de Tijuana y actualmente es una de las estrellas del equipo. Logró conectar 22 cuadrangulares y producir 92 carreras en esta temporada, donde busca llevarse la Serie Mundial.

¿Cuándo se juega la Serie Mundial?

La liga ya informó las fechas en las que se jugará la Serie Mundial y los partidos serán:

Viernes, 23 de octubre

Rays vs. Cerveceros, Juego 1: 8 p. m.

Sábado, 24 de octubre

Rays vs. Cerveceros, Juego 2: 8 p. m.

Lunes, 26 de octubre

Cerveceros vs. Rays, Juego 3: 8 p. m.

Martes, 27 de octubre

Cerveceros vs. Rays, Juego 4: horario pendiente.

Miércoles, 28 de octubre

Cerveceros vs. Rays, Juego 5: 8 p. m.

Viernes, 30 de octubre

Rays vs. Cerveceros, Juego 6: 8 p. m.

Sábado, 31 de octubre

Rays vs. Cerveceros, Juego 7: 8 p. m.

Cabe mencionar que, después del partido 4, los encuentros solo se jugarían en caso de ser necesarios, pues el primer equipo en ganar cuatro encuentros será el campeón

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