Registro de la Pensión Bienestar abre en octubre 2026: fechas por apellido y requisitos

Adultos mayores se registrarán a Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Octubre tendrá un nuevo periodo de registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que quienes tengan 65 años o más y aún no estén incorporados al programa deberán revisar cuándo les corresponde inscribirse y preparar los documentos necesarios para solicitar el apoyo económico del Gobierno federal.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que el registro se realizará del 19 al 25 de octubre de 2026, de acuerdo con la primera letra del apellido de los solicitantes. La organización por días busca facilitar la atención en los módulos y evitar aglomeraciones.

Les presentamos el calendario de registro para las pensiones #AdultoMayor y #MujeresBienestar, el cual inicia hoy 19 y concluye el 25 de octubre.



Consulta fechas, requisitos y ubicación de los #MódulosBienestar en:https://t.co/sz38pSGAJG#LaHonestidadDaResultados… pic.twitter.com/Xlz8xamnJV — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) October 19, 2026

¿Cuándo toca el registro a la Pensión Bienestar en octubre de 2026?

El calendario de inscripción se organiza según la letra inicial del primer apellido de la persona adulta mayor. El registro estará disponible de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Estas son las fechas confirmadas por la Secretaría de Bienestar:

Lunes 19 de octubre: letras A, B, C.

letras A, B, C. Martes 20 de octubre: letras D, E, F, G, H.

letras D, E, F, G, H. Miércoles 21 de octubre: letras I, J, K, L, M.

letras I, J, K, L, M. Jueves 22 de octubre: letras N, Ñ, O, P, Q, R.

letras N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 23 de octubre: letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 24 de octubre: todas las letras.

todas las letras. Domingo 25 de octubre: todas las letras.

Las personas interesadas pueden acudir en la fecha que corresponda a la inicial de su primer apellido o aprovechar el fin de semana, cuando se atenderá a solicitantes de todas las letras.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar?

Las personas adultas mayores que soliciten su incorporación deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente , como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial.

con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfonos de contacto, tanto celular como de casa.

Antes de acudir, se recomienda verificar que los documentos estén completos y que los datos de identificación coincidan, para facilitar el trámite.

¿Dónde están los módulos para el registro de adultos mayores?

El trámite se realiza de manera presencial en los Módulos de Bienestar distribuidos en el país. Para conocer la ubicación del más cercano, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar:

Consulta los módulos de registro de la Secretaría de Bienestar.

La atención se brinda de lunes a domingo, de 9:00 a 16:00 horas durante este periodo de registro.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2026?

En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a sus beneficiarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa está dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más y constituye un apoyo económico que se entrega de manera directa, sin intermediarios.

El registro es el primer paso para solicitar la incorporación, pero realizar el trámite no significa que el apoyo se entregue de inmediato. Las personas interesadas deberán completar el proceso de inscripción y esperar la información correspondiente sobre su incorporación al programa.

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