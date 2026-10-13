Fórmula 1 regresará a África tras casi 40 años con el GP de Ruanda: ¿a partir de cuándo?

¡La F1 confirma el GP de Ruanda en 2030! | Foto: AFP

La Fórmula 1 (F1) anunció oficialmente el regreso del “Gran Circo” a África a “comienzos de la década de 2030” con el Gran Premio en Ruanda, casi cuarenta años después de la última carrera en el continente africano.

Paul Kagame, presidente de Ruanda, calificó la noticia como un “hito para todo el continente” y que servirá para que cambie la forma en que se percibe África en el mundo del deporte, según dijo durante el discurso pronunciado con motivo del anuncio del acuerdo, que tendrá una vigencia mínima de 10 años.

“La F1 regresa a África con un acuerdo de 10 años para correr en Ruanda El Gran Premio de África está listo para unirse al calendario de la F1 a principios de la década de 2030”. Fórmula 1

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda



The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

La última vez que se disputó un Gran Premio de F1 en África fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993, un año antes del fin oficial del apartheid y de las primeras elecciones democráticas multirraciales.

La Fórmula 1 regresa a África, un continente con muchos aficionados

La F1 anunció el regreso de una carrera al continente africano, como parte de su compromiso “de ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo“.

El patrón de la F1, Stefano Domenicali, aseguró que uno de cada ocho aficionados a este deporte son africanos (de una audiencia global de 800 millones de personas) y que con la celebración de un GP de Ruanda este deporte “competirá en todos los continentes habitados“.

También dará a la nueva generación la oportunidad de “soñar en grande, de verse a sí mismos como ingenieros, técnicos, emprendedores, innovadores y pilotos, de creer que la cima del automovilismo les pertenece tanto a ellos como a cualquier otro. Ese es el verdadero poder del deporte“, dijo Domenicali.

En el comunicado difundido por la empresa norteamericana que organiza el Campeonato del Mundo de la categoría reina del automovilismo, se precisa que la primera carrera en Ruanda se disputará “a comienzos de la próxima década”.

Para ello se construirá un nuevo circuito en Bugesera, a unos 40 km al sur de Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional de la capital ruandesa.

Ruanda busca renovar su imagen con la F1 y otros deportes

Ruanda es un país con condiciones de pobreza, sin salida al mar, en África oriental y muy asociado al recuerdo del genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones.

El gobierno del país ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.

El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.

Por ahora, los resultados en el sector del turismo están por debajo de las expectativas: en 2017, el año precedente al inicio de la campaña “Visit Rwanda“, el país tuvo 1,2 millones de visitas, que subieron a 1,6 dos años más tarde, pero en 2025 cayeron a 1,49 millones, según las cifras oficiales.

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