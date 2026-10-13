Cristiano Ronaldo llega a 981 goles: Al Nassr gana y queda a 19 tantos de los mil

Cristiano Ronaldo está a 19 goles de los mil. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo llegó a 981 goles como profesional tras marcar en la victoria 3-1 del Al Nassr sobre el Neftchi Fergana, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia.

El delantero portugués anotó el segundo tanto de su equipo y quedó a 19 de alcanzar los mil goles.

El encuentro se disputó este lunes 12 de octubre en el Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita. Con el resultado, el conjunto saudí consiguió sus primeros tres puntos en la competencia continental, después de caer 4-0 ante Al Ain en su presentación.

El partido comenzó con una hora de retraso debido a una alerta de seguridad en Riad, una vez que las autoridades permitieron continuar con el encuentro, ambos equipos saltaron a la cancha para disputar el compromiso.

¡NO SE DETIENE: VA POR LOS MIL GOLES!🐐⚽



CR7 sigue haciendo historia y está cada vez más cerca de una cifra legendaria. El astro portugués llegó a 981 goles oficiales en su carrera y necesita 19 más para alcanzar los mil. A sus 41 años, el objetivo sigue vivo. 🔥



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Así fue el gol 981 de Cristiano Ronaldo

Al Nassr tomó la ventaja al minuto 33 con una anotación de Ángelo Gabriel, nueve minutos después, Cristiano Ronaldo apareció en el área para ampliar la diferencia.

La jugada comenzó con Sadio Mané, quien avanzó por la banda izquierda y envió un servicio al área. Ayman Yahya bajó el balón de cabeza y el portugués remató de derecha, de media vuelta, para vencer al guardameta Botirali Ergashev.

Con ese disparo, Ronaldo registró su gol número 981 en el futbol profesional y quedó a 19 de la marca de los mil.

El delantero venía de marcar su anotación 980 en el triunfo 3-0 ante Diriyah, en la liga saudí, el pasado 9 de octubre. Ahora volvió a hacerse presente en el marcador en dos partidos consecutivos con Al Nassr.

¡GOL DEL BICHO, GOL DE CRISTIANO RONALDO! ⚽️



CR7 marca el segundo para el Al Nassr y llega a los 981 goles como profesional 🔥



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En la segunda mitad, el Neftchi Fergana recortó distancias con un gol de Alisher Odilov al minuto 51. Sin embargo, el equipo local recuperó la ventaja de dos tantos al 78, cuando Anvarjon Gofurov anotó en propia puerta para establecer el 3-1 definitivo.

La victoria permitió a Al Nassr sumar sus primeros puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, mientras Ronaldo mantuvo su ritmo goleador en la búsqueda de los mil tantos.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

El calendario de Al Nassr contempla compromisos de la liga saudí y de la Liga de Campeones de Asia durante las próximas semanas. Estos son los encuentros programados en la agenda proporcionada:

Al-Ahli Saudi vs. Al Nassr: jueves 15 de octubre, 12:00 horas.

jueves 15 de octubre, 12:00 horas. Al Nassr vs. Neom Sports Club: martes 20 de octubre, 12:00 horas.

martes 20 de octubre, 12:00 horas. Al-Faisaly vs. Al Nassr: viernes 23 de octubre, 7:30 horas.

viernes 23 de octubre, 7:30 horas. Al Nassr vs. Al Wasl: lunes 26 de octubre, 12:15 horas, Liga de Campeones de Asia.

lunes 26 de octubre, 12:15 horas, Liga de Campeones de Asia. Al Nassr vs. Al-Kholood Club: jueves 29 de octubre, 12:00 horas.

jueves 29 de octubre, 12:00 horas. Pakhtakor vs. Al Nassr: lunes 2 de noviembre, 7:45 horas, Liga de Campeones de Asia.

lunes 2 de noviembre, 7:45 horas, Liga de Campeones de Asia. Al Hazm vs. Al Nassr: jueves 5 de noviembre, 11:00 horas.

jueves 5 de noviembre, 11:00 horas. Al Qadisiya vs. Al Nassr: viernes 20 de noviembre, 11:00 horas.

viernes 20 de noviembre, 11:00 horas. Al Nassr vs. Al Sadd: martes 24 de noviembre, 12:15 horas, Liga de Campeones de Asia.

Con 981 anotaciones, el portugués necesita 19 más para llegar a los mil goles oficiales en su carrera. La fecha en que podría alcanzar esa cifra dependerá de su rendimiento y de los partidos que dispute con Al Nassr.

CR7 es suspendido con Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo y determinó su suspensión preventiva, después de que el delantero abandonara la concentración de su selección durante la Fecha FIFA de septiembre.

La decisión se dio a conocer el pasado sábado 10 de octubre, tras el conflicto entre el futbolista de 41 años y el entrenador Jorge Jesus, que comenzó por su falta de participación en un partido de la UEFA Nations League.

El organismo portugués confirmó que el expediente busca determinar si la conducta del capitán amerita una sanción disciplinaria.

🚨🇵🇹 ¡CRISTIANO RONALDO ES SUSPENDIDO POR SU PROPIA FEDERACIÓN! 😱



¡LA POLÉMICA CON JORGE JESÚS YA TIENE CONSECUENCIAS! 💥 La Federación Portuguesa de Fútbol anunció una suspensión preventiva y abrió un procedimiento disciplinario contra CR7, luego de que abandonara la… pic.twitter.com/kHaVQkiKWF — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

Por ahora, la suspensión tiene carácter preventivo y el caso fue enviado a la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la federación, que tendrá la responsabilidad de investigar lo ocurrido y establecer las consecuencias para el jugador del Al Nassr.

La controversia comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando Cristiano Ronaldo permaneció en la banca durante el encuentro de Portugal ante Noruega.

El delantero realizó ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero no ingresó al terreno de juego, una situación que provocó diferencias con el seleccionador nacional.

El 30 de septiembre, después de una conferencia de prensa de Jorge Jesus y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, Cristiano decidió abandonar la concentración en Copenhague, antes del compromiso contra Dinamarca.

La federación confirmó su salida y señaló que el resto de los futbolistas continuaría con la preparación de los siguientes partidos.

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