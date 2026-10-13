Campaña de vacunación invernal 2026-2027: dónde aplican vacunas gratis, estados y horarios

Inicia campaña invernal de vacunación este 2026. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud federal anunció el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, que contempla vacunas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio.

Por esta razón, dependencias de Salud de algunos estados del país han comenzado a dar a conocer las sedes, fechas y horarios en que se aplicarán las vacunas gratis.

¿Qué vacunas incluye la campaña de vacunación invernal 2026-2027?

De acuerdo con las autoridades federales, la campaña de vacunación invernal contempla la aplicación de dosis para prevenir enfermedades respiratorias y sus complicaciones.

Entre las vacunas contempladas están las siguientes:

Influenza estacional

COVID-19

Neumococo

Virus sincicial respiratorio

En este último caso, las dosis estarán dirigidas principalmente a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a sus bebés desde el nacimiento.

Durante la ceremonia de arranque, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que el país cuenta con vacunas suficientes para atender a la población.

Fechas, horarios y lugares donde se aplicarán las vacunas

La Secretaría de Salud federal explique que la población debe revisar su esquema de vacunación y acudir a su unidad de salud más cercana para recibir las dosis que correspondan a su edad y condición.

Para consultar los centros de salud más cercanos y en los que tienen vacunas contra las enfermedades ya mencionadas, se puede consultar esta página oficial del gobierno federal: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

En este sitio web, se puede poner la vacuna que se quieren poner, el estado y municipio en el que viven, así como el grupo de edad al que pertenecen. De esta manera, en el mapa que hay debajo del menú les aparecerán las sedes más cercanas a ustedes.

Si quieren conocer fechas y horarios exactos, es recomendable consultar estos datos directamente con los centros de salud, habiéndolos ubicado.

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