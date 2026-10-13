Inegi actualiza líneas de pobreza: una persona necesitó 4 mil 951 pesos para gastos básicos en ciudades en septiembre

Foto: Cuartoscuro

En septiembre de 2026, una persona necesitó 4 mil 951.66 pesos mensuales en zonas urbanas y 3 mil 553.70 pesos en áreas rurales para cubrir el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada este 13 de octubre.

Estas cantidades funcionan como un referente para determinar si los ingresos mensuales de una persona son suficientes para adquirir alimentos, bienes y servicios considerados necesarios. El organismo también reportó que el costo de la canasta alimentaria aumentó más que la inflación general, con un incremento anual de 5.5% en las ciudades y de 4.9% en el ámbito rural.

¿Cuánto dinero necesitó una persona para cubrir sus gastos básicos en septiembre de 2026?

El Inegi estableció dos montos según el lugar de residencia. La diferencia responde al valor de las canastas que se utilizan para medir las líneas de pobreza en cada ámbito.

Ámbito Monto mensual por persona Urbano 4,951.66 pesos Rural 3,553.70 pesos

Los montos corresponden a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que suman el costo de la canasta alimentaria y el de la canasta no alimentaria. Por ello, no representan únicamente el dinero necesario para comprar comida, sino un umbral monetario más amplio.

Estas referencias se utilizan en la medición de la pobreza multidimensional en México. No equivalen, por sí solas, a un salario recomendado ni a una estimación de todos los gastos particulares de cada hogar.

¿Qué incluyen las líneas de pobreza del Inegi?

El cálculo contempla dos componentes: la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria.

La canasta alimentaria considera productos y consumos relacionados con la alimentación. Entre los artículos incluidos en el boletín aparecen tortillas, pan, arroz, carnes, leche, huevo, frutas, verduras, frijol y bebidas. También contempla alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

En septiembre 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,940.96 para el ámbito rural y $2,590.61 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI… pic.twitter.com/P2loNa24Rm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 13, 2026

La canasta no alimentaria incorpora bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana. Entre los rubros que el Inegi identifica en su actualización están el transporte público, la educación, la cultura, la recreación, las prendas de vestir, el calzado y los servicios relacionados con la vivienda.

La suma de ambos componentes permite establecer cuánto dinero requiere una persona al mes para cubrir el conjunto de necesidades consideradas en esta medición.

¿Cuánto cuesta únicamente la canasta alimentaria?

El Inegi también actualizó las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que corresponden al valor mensual de la canasta alimentaria por persona.

En septiembre de 2026, los montos fueron los siguientes:

Ámbito Costo mensual de la canasta alimentaria Urbano 2,590.61 pesos Rural 1,940.96 pesos

Estas cifras permiten distinguir el costo de los alimentos del monto total requerido para cubrir las canastas alimentaria y no alimentaria.

Canasta alimentaria sube más que la inflación general

Uno de los datos destacados del reporte es que el aumento anual de la canasta alimentaria superó la inflación general de México, que se ubicó en 3.5% durante septiembre de 2026.

En las zonas urbanas, el costo de los alimentos aumentó 5.5% anual, mientras que en las rurales el incremento fue de 4.9%. En ambos casos, la variación estuvo por encima del indicador general de inflación.

El encarecimiento también se observó en la comparación mensual. Frente a agosto de 2026, el valor de la canasta alimentaria subió 1.1% en el ámbito urbano y 1.6% en el rural.

Para las líneas de pobreza por ingresos —que incluyen las canastas alimentaria y no alimentaria—, el incremento anual fue de 4.4% tanto en zonas urbanas como rurales. En ambos ámbitos, esta variación superó en 0.9 puntos porcentuales la inflación general anual.

¿Qué productos y servicios presionaron el costo de las canastas?

El reporte del Inegi identificó distintos rubros que contribuyeron al aumento anual del costo de la canasta alimentaria.

En las zonas urbanas, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar fueron el rubro con mayor incidencia en el incremento, seguidos por la cebolla y el jitomate. En el ámbito rural, la cebolla ocupó el primer lugar, seguida por los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar y el jitomate.

En cuanto a las canastas alimentaria y no alimentaria, el transporte público y la educación, cultura y recreación estuvieron entre los rubros que más contribuyeron al aumento anual, después de la canasta alimentaria.

¿Cada cuándo se actualizan las líneas de pobreza?

El Inegi actualiza mensualmente las líneas de pobreza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El objetivo es reflejar los cambios en el valor monetario de los bienes y servicios que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

La información se presenta por separado para los ámbitos rural y urbano. El organismo indicó que su siguiente publicación de las Líneas de Pobreza está programada para el 11 de noviembre de 2026.

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