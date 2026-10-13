Una de cada cuatro muertes en el mundo se relaciona con la trombosis; México busca detectar casos a tiempo

La enfermedad afecta a todos. Foto: SOMETH

La trombosis es una afección multifactorial que está relacionada con una de cada cuatro muertes en el mundo por enfermedades causadas por coágulos sanguíneos, de acuerdo con la iniciativa World Thrombosis Day.

En el marco del Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora este 13 de octubre, especialistas advierten que en México se desconoce cuántos eventos trombóticos ocurren realmente, por lo que llaman a fortalecer el registro de casos y detectar oportunamente a los pacientes en riesgo.

“En México o se sabe cuantos eventos ocurren realmente, solo se sabe que muchos de los hospitalizados tenían riesgo de tener una tromboembolia; el país tiene cifras muy altas en obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades que son el terreno fértil para que se presente”. Dra. Mary Carmen Amigo Castañeda, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (SOMETH).

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¿Qué es la trombosis y por qué puede ser peligrosa?

En conferencia de prensa por el día mundial de esta enfermedad, el Dr. Flavio Grimaldo Gómez, hematólogo e integrante del Comité Científico de la SOMETH explicó que la trombosis es un trastorno vascular que ocurre cuando se forma un coágulo dentro de un vaso sanguíneo y este dificulta o bloquea la circulación; sus consecuencias dependen de dónde se origine y del sitio al que afecte.

Uno de los principales problemas es la tromboembolia venosa (TEV), que comprende dos afecciones, la trombosis venosa profunda (TVP), cuando se forma un coágulo en una vena profunda, habitualmente de las piernas, y la embolia pulmonar (EP), que ocurre cuando un coágulo llega a los pulmones y bloquea una arteria.

Alrededor del 60% de los eventos de tromboembolia venosa ocurre durante o después de una hospitalización.

De acuerdo con el experto, estas enfermedades se encuentran entre las principales causas de muerte cardiovascular; sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, los factores de riesgo pueden identificarse antes de que la afección se agrave.

“La trombosis es la vía final común de las principales causas de muerte cardiovascular, no solamente en México, sino también en el mundo” Dr. Flavio Grimaldo Gómez, hematólogo e integrante del Comité Científico de la SOMETH

¿Cuáles son los síntomas de alerta de una trombosis?

Según los expertos, reconocer las señales de alerta puede ayudar a buscar atención médica a tiempo.

La trombosis venosa profunda puede manifestarse con:

Hinchazón de una pierna o un brazo

Dolor o sensibilidad en la extremidad

Aumento de la temperatura en la zona afectada

Enrojecimiento o cambios en la coloración de la piel

La embolia pulmonar puede provocar:

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho que empeora al respirar profundamente

Tos con sangre

Latidos rápidos o irregulares

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis?

Si bien, la trombosis puede afectar a personas de distintas edades. existen circunstancias que aumentan la probabilidad de desarrollar un coágulo, entre ellas:

Hospitalización, cirugía o inmovilidad prolongada

Cáncer y determinados tratamientos oncológicos

Obesidad y algunas enfermedades crónicas

Edad avanzada y antecedentes personales o familiares de trombosis

Determinadas condiciones hereditarias que favorecen la coagulación

Embarazo, posparto y ciertos tratamientos hormonales

En pacientes con cáncer, el riesgo puede relacionarse debido a ciertos tratamientos, intervenciones quirúrgicas y movilidad.

Embarazo, posparto y menopausia: etapas que requieren atención

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

La Dra. Mary Carmen Amigo precisó que las mujeres tienen aproximadamente cinco veces más riesgo de tromboembolia venosa durante el embarazo, el parto y los tres meses posteriores al nacimiento, en comparación con los periodos en los que no están embarazadas.

La cesárea, la inmovilidad y otros factores clínicos pueden modificar el riesgo y deben ser considerados por el personal médico. Asimismo, ciertos tratamientos anticonceptivos y hormonales pueden elevar el riesgo de trombosis.

Otro punto donde las mujeres pueden desarrollar trombosis es durante la menopausia, ya que suelen recibir terapia hormonal que es uno de los factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad.

Teniendo en cuenta l anterior, la salud de las mujeres es uno de los temas centrales de la campaña internacional de 2026, que busca crear conciencia sobre cómo cambia el riesgo de coágulos a lo largo de la vida.

La trombosis también puede afectar a niños y adolescentes

Foto: Envato

Aunque suele asociarse con personas mayores, la trombosis también puede presentarse durante la infancia y la adolescencia.

Durante el encuentro, la Dra. Mara Nuñez, especialista en hematología pediátrica advirtió que la atención de estos casos todavía enfrenta importantes retos y señaló que la experiencia acumulada en pacientes adultos es mayor que la disponible en población infantil.

La especialista describió la presencia de trombosis entre los pacientes atendidos en hematología pediátrica como una preocupación creciente. “Practicamente la mitad de los pacientes que vemos en hematología tienen un trombo.

En sus declaraciones también mencionó una cifra superior a 500 casos anuales de menores con trombosis.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de trombosis?

FOTO: SOMETH

La prevención depende de los factores de riesgo y de la situación de cada persona. Entre las medidas que pueden ayudar se encuentran:

Moverse después de periodos prolongados de inmovilidad: cuando la condición médica lo permita, caminar y reanudar la movilidad ayuda a reducir los riesgos asociados con permanecer inmóvil

cuando la condición médica lo permita, caminar y reanudar la movilidad ayuda a reducir los riesgos asociados con permanecer inmóvil Consultar durante viajes largos: levantarse y caminar periódicamente, mover las piernas y valorar el uso de medias de compresión si están indicadas

levantarse y caminar periódicamente, mover las piernas y valorar el uso de medias de compresión si están indicadas Evaluar el riesgo durante una hospitalización: el personal médico puede determinar si se necesitan medidas farmacológicas o mecánicas de prevención

el personal médico puede determinar si se necesitan medidas farmacológicas o mecánicas de prevención Informar sobre antecedentes de trombosis: tanto los antecedentes personales como los familiares pueden ser relevantes para la valoración

tanto los antecedentes personales como los familiares pueden ser relevantes para la valoración Mantener seguimiento médico: las personas con cáncer, enfermedades crónicas, antecedentes trombóticos o determinadas condiciones hormonales pueden requerir medidas específicas

En los casos donde los pacientes ya padecen de TVP, existen terapias que van desde anticoagulantes hasta terapias avanzadas como la trombectomía mecánica venosa que es un procedimiento médico innovador, eficaz y seguro que contribuye a restaurar el flujo sanguíneo, liberando las venas obstruidas por trombos en las extremidades (piernas o brazos).

Este funciona a través de una pequeña incisión en la piel se introduce un catéter delgado y flexible en la vena afectada; este catéter aspira el trombo retirándolo de la vena y reestablece el flujo sanguíneo normal, reduciendo el riesgo de complicaciones. De acuerdo con el Dr. Marcos Ruiz, angiólogo y cirujano vascular, existen casos donde se puede eliminar el trombo:

“En casos bien seleccionados, podemos eliminar el trombo con esta técnica de mínima invasión y dejar la vena como nueva, por qué nos permite eliminar el trombo de forma rápida, segura y muy completa sin el uso de trombolíticos, lo que nos permite ofrecer tratamiento a personas que antes no podíamos y hacerlo más seguro para las personas que clásicamente lo recibían”. Dr. Marcos Ruiz, angiólogo y cirujano vascular

Los anticoagulantes no deben utilizarse por cuenta propia, ya que pueden provocar sangrados y requieren indicación médica.

Piden mejorar los registros de trombosis en México

Foto: SOMETH

Debido a lo anterior, SOMETH, solicitó a las no solo a las autoridades mejorar los registros de TVP y EP, sino también reconocer los factores de riesgo, fortalecer la prevención hospitalaria, contar con una red de atención y apoyo, profilaxis hospitalaria, tener equipos de respuesta rápida

La doctora Mary Carmen Amigo señaló que es necesario conocer mejor la dimensión de la trombosis en el país, especialmente entre las personas hospitalizadas que presentan factores de riesgo.

Por su parte, la doctora Mara Núñez Toscano llamó a las asociaciones médicas y a los hospitales a evaluar el riesgo de trombosis y homologar los criterios de prevención.

La prevención también debe considerar que algunos eventos trombóticos aparecen después del alta hospitalaria; por ello, cada paciente necesita una valoración individual para determinar las medidas preventivas y el seguimiento que requiere.

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