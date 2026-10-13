Trasladan a Puente Grande a 7 detenidos por disturbios durante manifestación por el agua en Jalisco

Detenidos en Jalisco. Foto: GettyImages

Siete hombres detenidos tras los actos violentos registrados durante una manifestación para exigir el abasto de agua limpia en el exterior de Casa Jalisco fueron trasladados la mañana de este martes al complejo carcelario de Puente Grande, en Jalisco. Seis son imputados por el delito de lesiones dolosas y uno más por desobediencia o resistencia de particulares, informó la Fiscalía del Estado.

¿Quiénes son los 7 detenidos por los disturbios en Casa Jalisco?

Los hombres trasladados a Puente Grande fueron identificados como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, existen elementos suficientes para que los siete imputados sean presentados ante un juzgado de control y oralidad.

¿De qué delitos se les acusa?

Seis de los detenidos enfrentan imputaciones por lesiones dolosas, conforme al artículo 206, en relación con el artículo 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

La acusación contempla la agravante establecida en la fracción VII, relacionada con lesiones contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública.

Al séptimo detenido se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares, previsto en el artículo 129 del mismo código.

Liberan a 32 personas detenidas durante los disturbios

De las 39 personas detenidas durante los disturbios registrados afuera de Casa Jalisco, 32 fueron puestas en libertad dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley para esclarecer su situación legal.

Los siete hombres restantes fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande para continuar con el proceso correspondiente.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes vulneren el estado de derecho.

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