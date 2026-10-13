Nueva York rechazó más de 16,000 solicitudes de ICE, según el DHS: qué protege la ley estatal

El gobierno federal acusó al estado de proteger a delincuentes. Foto: AFP

Nueva York rechazó 16,070 solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para mantener en sus cárceles a personas inmigrantes después de la fecha en que debían quedar libres, en el periodo del 20 de enero de 2025 al 8 de octubre de 2026. El gobierno federal usó esa cifra para acusar al estado de proteger a delincuentes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS publicó los datos días después de que un agente de ICE disparó contra un hombre dominicano en Marble Hill, en el Alto Manhattan, y en su comunicado culpó a la gobernadora Kathy Hochul y al alcalde Zohran Mamdani. También vinculó las cifras con la ley estatal que entró en vigor el 25 de agosto de 2026, que impide a policías y cárceles locales firmar acuerdos de colaboración con ICE.

Sin embargo, la negativa a retener a personas a petición de ICE es anterior a esa ley: viene de un fallo de un tribunal de Nueva York de 2018 que prohíbe a las autoridades locales detener a alguien solo por un asunto migratorio civil.

¿Qué es una orden de detención de ICE y en qué se diferencia de una orden de un juez?

La orden de detención de ICE, conocida en inglés como “detainer”, es una petición que la agencia envía a una cárcel para que mantenga a una persona bajo custodia hasta 48 horas más, sin contar fines de semana ni días festivos, después del momento en que debía salir libre.

Su objetivo es dar tiempo a los agentes para recogerla. El documento lo firma un oficial de inmigración, no un juez, de acuerdo con los formularios de muestra que publica la Fiscalía General de Nueva York.

Algo parecido ocurre con las llamadas órdenes administrativas, que ICE usa para arrestar a una persona o ejecutar una deportación. Esas órdenes también salen del propio Departamento de Seguridad Nacional y no las firma un juez, mientras que una orden judicial la firma un juez federal después de revisar si hay motivos suficientes.

Por eso, cumplir una orden de detención de ICE es voluntario para las autoridades locales, no obligatorio, según una guía de la Fiscalía para las policías del estado.

Estas son las diferencias principales entre ambos documentos:

Quién la firma: la orden de detención o la orden administrativa la firma un oficial de inmigración; la orden judicial, un juez federal

la orden de detención o la orden administrativa la firma un oficial de inmigración; la orden judicial, un juez federal Dónde se emite: las de ICE salen del DHS y no mencionan ninguna corte; la judicial lleva el nombre de un tribunal

las de ICE salen del DHS y no mencionan ninguna corte; la judicial lleva el nombre de un tribunal Qué pide: la orden de detención solicita retener a la persona unas horas más; la orden judicial autoriza un arresto o una entrada específica

la orden de detención solicita retener a la persona unas horas más; la orden judicial autoriza un arresto o una entrada específica Si es obligatoria: en Nueva York, la policía y las cárceles locales no deben retener a nadie solo con una orden de ICE; con una orden judicial, sí pueden actuar

¿Qué prohíbe la ley de Nueva York vigente desde agosto a las policías locales?

La ley se llama Local Cops, Local Crimes Act, que en español significa “policías locales, delitos locales”. La gobernadora Hochul la firmó en mayo de 2026 como parte del presupuesto estatal, y la parte que prohíbe los acuerdos con ICE entró en vigor el 25 de agosto, según la oficina de la gobernadora.

Su objetivo es que la policía local se dedique a los delitos locales y no a tareas de control migratorio civil, que corresponden al gobierno federal.

Antes de esa fecha, 12 agencias de policía y alguaciles del estado tenían acuerdos 287(g), un programa federal que entrena a agentes locales para ayudar a ICE a identificar y detener a personas inmigrantes. La Fiscalía General les envió cartas en julio para recordarles que debían terminar esos acuerdos. La ley prohíbe tres cosas principales:

Que gobiernos, policías y cárceles locales firmen acuerdos 287(g) o cualquier arreglo parecido, formal o informal, que use recursos locales para el control migratorio civil

Que las cárceles y los centros juveniles locales alojen a personas detenidas por asuntos migratorios

Que los gobiernos locales paguen o construyan centros de detención para inmigrantes

Sanctuary New York has refused to honor 16,000+ ICE detainer requests since Jan. 2025



More than 52,500 total criminal charges and convictions are associated with the ignored detainers, including:



– Homicides: 131

– Kidnappings: 132

– Sexual offenses: 1,017

– DUIs: 1,561

-… pic.twitter.com/trwkUJwpmW — Border Hawk (@BorderHawkNews) October 13, 2026

¿En qué lugares se aplica la ley?

El mismo paquete de leyes impide además que empleados de escuelas, hospitales, refugios y otras oficinas públicas dejen entrar a agentes de inmigración a zonas privadas sin una orden judicial, y garantiza la educación pública gratuita sin importar el estatus migratorio.

Como la ley solo regula el control migratorio civil, no impide que la policía trabaje con agencias federales cuando se investiga un delito.

La prohibición de los acuerdos 287(g) ha resistido los primeros intentos para frenarla. El 3 de agosto, un tribunal federal negó la petición del Departamento de Justicia de suspenderla, y el 27 de agosto la Fiscalía demandó a la Oficina del Alguacil del condado de Rensselaer por no cancelar su acuerdo con ICE, según un comunicado de la Fiscalía y la gobernadora.

Por separado, 15 alguaciles de condado presentaron el 25 de agosto una demanda federal contra la ley, y su petición para suspenderla sigue pendiente de resolución.

¿Qué pasa si una persona inmigrante es arrestada por la policía en Nueva York?

Una persona inmigrante arrestada por la policía en el estado sigue el mismo proceso penal que cualquier otra: se presenta ante un juez, puede quedar libre con o sin fianza mientras avanza su caso y sale de la cárcel cuando este termina o cuando cumple su sentencia.

ICE puede enviar una orden de detención a la cárcel, pero la ley estatal no permite que policías y cárceles locales mantengan a alguien detenido solo porque ICE lo pidió, ni siquiera con una orden administrativa, a menos que exista una orden firmada por un juez. Esa regla, que viene del fallo de 2018, es la base legal de los rechazos que el DHS contabilizó.

Esa protección tiene límites que conviene conocer. La guía de la Fiscalía contempla que una cárcel avise a ICE de la fecha de salida de una persona en casos específicos, como cuando hay motivos para creer que volvió a entrar al país después de ser deportada y además tiene condenas graves, o cuando hay sospechas de terrorismo. En esos casos, los agentes federales pueden esperar a la persona a la salida de la cárcel y arrestarla con sus propios medios.

Sobre las cifras del DHS, la agencia asoció los rechazos con 52,503 “cargos y condenas”, entre ellos 131 homicidios y 9,502 agresiones. Esa cuenta mezcla acusaciones con delitos ya probados, así que no todas las personas incluidas fueron declaradas culpables.

Las personas que tienen un caso penal también están protegidas por la Ley Protect Our Courts, que prohíbe arrestos migratorios en los tribunales del estado o en el camino de ida o de vuelta, salvo que exista una orden judicial. Esto permite que una persona inmigrante acuda a sus audiencias sin el temor de ser detenida por asuntos migratorios dentro de la corte.

¿Qué derechos conserva una persona si ICE la busca después de salir de la cárcel?

La ley estatal limita lo que pueden hacer la policía y las cárceles locales, pero no impide que los agentes de ICE sigan buscando a personas en la calle, en su casa o en el trabajo.

Por eso, quien sale de la cárcel con una orden de detención de ICE en su expediente debe conocer los derechos que mantiene frente a los agentes federales, que la Contraloría de la Ciudad de Nueva York resume así:

Tiene derecho a guardar silencio, incluso si los agentes muestran una orden

No tiene que abrir la puerta de su casa si los agentes no presentan una orden firmada por un juez, y puede pedirles que la pasen por debajo de la puerta para revisarla

No tiene que firmar ningún documento sin hablar antes con un abogado

Tiene derecho a consultar a un abogado antes de responder preguntas

¿Qué hacer en caso de recibir una orden?

Revisar quién firma una orden es clave, porque una orden administrativa de ICE no autoriza a los agentes a entrar a una vivienda sin el permiso de quien vive ahí. Mantener la calma, no mentir y no resistirse físicamente también protege a la persona durante cualquier encuentro con los agentes.

Quien tenga un caso penal abierto debe informar a su abogado defensor sobre su situación migratoria, ya que una condena puede afectar después su caso de inmigración. Para recibir orientación legal gratuita, la ciudad de Nueva York ofrece la línea de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante, al 800-354-0365, o el 311 diciendo “Immigration Legal”, y hay más opciones para actuar si te encuentras con agentes de ICE en tu barrio. Si una policía o cárcel local colabora con ICE en contra de la ley estatal, se puede denunciar en la línea de la Fiscalía General, al 1-800-771-7755.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.