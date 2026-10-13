OPS lanza alerta de alto riesgo por propagación del sarampión ante visita del Papa en Sudamérica

El sarampión sigue siendo un riesgo. Foto: Shutterstock/AFP

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta por el alto riesgo de propagación del sarampión en América, ante los brotes activos y el aumento previsto de viajes por eventos religiosos masivos, entre ellos la próxima visita apostólica del Papa León XVI a Sudamérica.

El organismo advirtió que las concentraciones multitudinarias y el desplazamiento de personas entre países pueden facilitar la transmisión del virus, especialmente en comunidades con bajas coberturas de vacunación.

De acuerdo con una evaluación regional publicada el 8 de octubre de 2026, la OPS pidió a los países reforzar la vacunación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de respuesta rápida para detectar y contener nuevos contagios.

¿Por qué los eventos masivos aumentan el riesgo de sarampión?

FOTO: Cuartoscuro

La alerta se produce antes del viaje apostólico que llevará al Papa León XVI a 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el itinerario de la visita, así como los logotipos y lemas correspondientes a cada una de las tres etapas.

En este contexto, la OPS, recordó que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente cuando llega a poblaciones con baja inmunidad, especialmente en lugares concurridos. Además, las personas infectadas pueden transmitir el virus antes de presentar la erupción característica de la enfermedad.

Por esta razón, los viajes internacionales y las reuniones con asistentes procedentes de distintas regiones pueden favorecer la importación y transmisión del virus.

Ante esto, la organización pidió a quienes planean asistir a eventos masivos verificar que cuentan con protección contra el sarampión. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral del organismo, recomendó que las personas de seis meses o más sin evidencia de vacunación reciban una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola antes de viajar o acudir a estas concentraciones, preferiblemente al menos dos semanas antes.

“Incluso quienes viajan dentro de su propio país pueden estar expuestos cuando se reúnen grandes cantidades de personas procedentes de distintas zonas. Las personas de 6 meses o más que no tengan evidencia de vacunación deberían recibir una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola antes de viajar o asistir al evento, preferiblemente al menos dos semanas antes”. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS

Sarampión en América: reportan más de 55 mil casos en 2026

Foto: Getty Images

Entre el 4 de enero y el 3 de octubre de 2026, la región de las Américas registró 55 mil 792 casos confirmados de sarampión y 77 muertes en 17 países y territorios, según los datos más recientes incluidos en la evaluación de la OPS.

La cifra representa un incremento de 4.8 veces respecto al mismo periodo de 2025.

Guatemala notificó el mayor número de casos, seguida de México, Estados Unidos, Perú y Canadá. En conjunto, estos cinco países concentraron el 99.5% de los contagios confirmados en la región.

La organización también señaló que el aumento mundial de casos eleva la probabilidad de que viajeros introduzcan el virus en comunidades donde hay personas sin protección suficiente contra la enfermedad.

Es por ello, que debería continuar el proceso de vacunación; sin embargo, de acuerdo con la organización, la cobertura de vacunas contra el sarampión en las Américas se mantuvo por debajo del nivel necesario para prevenir brotes durante 2025.

Según la OPS, la cobertura regional fue de 88% para la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP), y de 85% para la segunda. El objetivo es alcanzar al menos 95%. Asimismo, se estima que 1.6 millones de niños de la región no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión durante 2025.

Ante este panorama, la OPS instó a los países a cerrar las brechas de inmunidad, facilitar el acceso a las vacunas y mantener la vigilancia epidemiológica para identificar casos y responder rápidamente ante posibles brotes.

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