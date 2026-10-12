Emilio “Choche” Rodríguez ficha con el UAE Team Emirates-XRG; seguirá los pasos de Isaac del Toro

Un mexicano más se une. FOTO: Getty Images | Ilustrativa

El ciclista mexicano José Emilio Rodríguez Delgado, conocido como “Choche”, fue anunciado como nuevo integrante del equipo de desarrollo Gen Z del UAE Team Emirates-XRG, estructura en la que buscará abrirse camino hacia la máxima categoría del ciclismo internacional a partir de la temporada 2027.

En el mismo equipo se encuentra Isaac del Toro, mexicano que se ha posicionado como uno de los mejores cidistas mexicanos de las últimas temporadas.

Emilio Rodríguez busca seguir los pasos de Isaac del Toro

De acuerdo con un comunicado de la UAETeam Emirates-XRG, la llegada de Rodríguez forma parte del proyecto Gen Z, enfocado en identificar y desarrollar jóvenes talentos para su posible promoción dentro de la estructura profesional del equipo.

Junto con el mexicano, la escuadra anunció las incorporaciones del francés Simon Defrance, el checo Václav Ježek, el italiano Riccardo Lorello y el español Luca Martínez, hijo del exciclista Alberto Martínez.

La incorporación representa una oportunidad para que “Choche” continúe su desarrollo en el ciclismo europeo y aspire a competir en el máximo nivel. Entre sus referentes se encuentra Isaac del Toro, quien también pasó por AR Monex antes de dar el salto al UAE Team Emirates-XRG.

El pedalista, originario de Colima y de 18 años, llega a la escuadra emiratí después de competir durante dos años con AR Monex, equipo de desarrollo por el que también pasó Isaac del Toro antes de incorporarse al UAE Team Emirates-XRG en 2023. Su perfil se desempeña principalmente como escalador.

Los resultados que llevaron a “Choche” al UAE Team Emirates-XRG

Durante 2026, el mexicano consiguió resultados destacados en competencias europeas, entre ellos se encuentra el título de la clasificación general del Giro della Valdera, además de segundos lugares en el Trofeo Emozione, el Memorial Paolo Baicchi, el Liberazione Juniores y el GP West Bohemia.

En esta última prueba terminó con el mismo tiempo que el ganador, de acuerdo con la información difundida por el equipo.

Sus actuaciones también le permitieron representar a México en el Campeonato Mundial Júnior de Ciclismo, celebrado en Montreal, en la contrarreloj individual varonil de su categoría terminó en la posición 22, resultado que lo convirtió en el mejor representante latinoamericano de esa prueba. En la carrera de ruta ocupó el lugar 34.

Entre sus antecedentes también figura el campeonato nacional júnior de contrarreloj que consiguió en 2025, además del segundo puesto en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de México.

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