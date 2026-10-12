Donovan Carrillo se lleva el oro en el Tayside Trophy 2026

Donovan Carrillo obtiene un nuevo logro. Foto: Getty Images

El patinador mexicano Donovan Carrillo conquistó la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026, en Dundee, Escocia, donde obtuvo una puntuación total de 234.63 unidades en la prueba individual varonil.

El segundo lugar se lo llevó Mark Gorodnitsky de Israel y el tercero el suizo Ean Weiler, de 19 años de edad.

Donovan Carrillo suma un nuevo triunfo internacional

Donovan Carillo 🇲🇽 Free Skate at Tayside Trophy 2026! HE WINS 🏆



FS 161.12

TOTAL 234.63 🥇



🎶”Al Maghfera / Ad Martem”🎶 pic.twitter.com/1ey8YNCyzj — Figure Skating Stuff (@figureskatinghq) October 11, 2026

De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), el seleccionado olímpico, de 26 años, se quedó con el primer lugar después de remontar posiciones entre el programa corto y el programa libre con las canciones “Al Maghfera/Ad Martem”. En la primera prueba, disputada el 10 de octubre, consiguió 73.51 puntos, resultado que lo colocó provisionalmente en el segundo puesto.

La victoria en Escocia representa un nuevo logro en la trayectoria del patinador mexicano, quien continúa sumando resultados destacados en competencias internacionales.

Días antes de su participación en el Tayside Trophy, Carrillo protagonizó el Passio Live, un evento realizado en Santa Fe, donde presentó una actuación sobre hielo inspirada en la lucha libre mexicana.

El patinador mexicano #DonovanCarrillo sorprende con una rutina en la que rinde homenaje a la lucha libre, al Santo y a a Blue Demon durante con música de Juan Gabriel y la Sonora Dinamita. pic.twitter.com/wniyMUiSrW — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 6, 2026

El deportista también consiguió la medalla de plata en agosto pasado, dentro de la categoría Senior Men de la Skate Ontario Sectional Series.

Cuando Donovan Carrillo ganó plata con patines prestados

¡ES DE ORO! ⛸️🇲🇽



El mexicano Donovan Carrillo se corona 🥇en el Tayside Trophy 2026, de patinaje artístico sobre hielo, que se realizó en Dundee, Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 tras lograr una calificación total de 234.63 puntos, en la competencia individual varonil



¡Muchas felicidades! 👏👏👏 pic.twitter.com/LJeIniwfx4 — CONADE (@conadeoficial) October 12, 2026

En 2023, el mexicano también participó en el Tayside Trophy y obtuvo la medalla de plata. Aquella competencia estuvo marcada por un contratiempo durante su viaje, pues la aerolínea con la que se trasladó perdió su equipaje, por lo que tuvo que competir con patines prestados.

Tres años después, Carrillo regresó a esta justa y logró subir a lo más alto del podio, con una puntuación de 234.63 puntos que le dio el título de campeón en la edición de 2026.

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