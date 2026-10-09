¿Fue un martinete? Video del Hijo de Fishman desata polémica en redes tras muerte de réferi

El Hijo de Fishman fue detenido Foto: Cuartoscuro | shutterstock

El Hijo de Fishman fue detenido tras la muerte de Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, quien se desempeñaba como réferi durante una función de lucha libre realizada la noche del martes 6 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Los primeros reportes señalaron que el réferi habría recibido un martinete, una maniobra de alto riesgo en la lucha libre. Sin embargo, aficionados y usuarios de redes sociales cuestionaron esta versión y señalaron que el movimiento observado podría corresponder a otra técnica.

“Se le pasó la mano. En otros medios vi que fue un martinete, pero ese no lo es”, escribió un usuario en Facebook.

Otro internauta coincidió: “Definitivamente, eso no es un martinete”. Esta maniobra, también conocida como piledriver, consiste en levantar al oponente en posición invertida, con la cabeza hacia abajo, para después dejarse caer sentado o de rodillas, en un movimiento que puede provocar un impacto sobre la cabeza y el cuello si se ejecuta incorrectamente.

🚨 La promotora de #luchalibre El Patrón Espectáculos informó que brindará acompañamiento y asistencia jurídica a #HijodeFishman durante el proceso. También señaló que mantiene comunicación con los familiares y representantes legales de Gerardo Germán Pineda. La investigación… pic.twitter.com/yVidgmPlnN — Uno TV (@UnoNoticias) October 8, 2026

Por su parte, otro usuario aseguró que el movimiento correspondía a un suplex, técnica utilizada en la lucha libre que consiste en levantar al adversario y proyectarlo contra la lona, generalmente hacia atrás o mediante alguna de sus variantes.

A diferencia del martinete, el suplex es una maniobra generalmente permitida en la lucha libre profesional, aunque su ejecución está sujeta a las reglas de cada comisión o empresa.

Hasta el momento, no se ha confirmado mediante un dictamen técnico oficial qué maniobra recibió el réferi, por lo que las versiones difundidas en redes sociales no permiten establecer por sí solas cómo ocurrieron los hechos.

Promotora rompe el silencio

Tras lo acontecido en Hidalgo, la promotora lanzó un comunicado en el que asegura que dará acompañamiento y asistencia jurídica al luchador.

“Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes”, se puede leer.

Asimismo, afirman que se mantienen en contacto con la familia del fallecido Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, así como con su equipo legal.

En el mismo comunicado pidió a los aficionados y a los medios de comunicación evitar compartir información que no sea confirmada por fuentes oficiales.

¿Quién es El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman es un luchador mexicano, hijo del fallecido José Ángel Nájera Sánchez, que hizo su debut en el año 2008 con el nombre de Spartacus.

Fue un año después cuando adoptó el personaje de Hijo de Fishman, con el que lleva desarrollando una trayectoria de 18 años en los cuadriláteros.

Se caracteriza por ser parte del bando rudo y ha formado parte de diversas empresas y promotoras dentro del circuito independiente, como LM52, IWRG y The Crash.

También fue parte de la despedida del Hijo del Santo en 2025 y llegó a participar en la película Matando Cabos 2.

Cabe señalar que su identidad, edad y nombre real son desconocidos, ya que no ha perdido su máscara.

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