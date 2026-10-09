Trabajadores del IMSS se manifiestan frente a Segob y presionan con bloqueos

Trabajadores del IMSS vertieron sangre en protesta. Foto: Alberto M. Rodríguez

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como personal de salud y jubilados, se manifestaron este miércoles frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir un aumento salarial del 10%, mejores condiciones laborales y la emisión de una convocatoria para un Congreso General Extraordinario.

Como parte de la protesta, algunos inconformes se canalizaron frente a las instalaciones de Bucareli.

La protesta se desarrolló mientras una comisión de representantes ingresó a una mesa de diálogo con autoridades federales.

Durante varias horas, los manifestantes permanecieron a la espera de información sobre las negociaciones, mientras advertían que podrían intensificar sus movilizaciones.

Como parte de la protesta, los trabajadores anunciaron también un paro de funciones para apresurar la negociación.

Frente a SEGOB, médicos que se manifiestan para pedir salarios dignos e insumos se canalizan como forma de protesta.



Siguen a la espera de información sobre el avance de la mesa de diálogo.



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Protesta escala por demandas laborales

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran el incremento salarial, la atención al desabasto de medicamentos e insumos, así como la contratación de más médicos y personal de enfermería.

Durante la movilización, América Barragán, enfermera general de la Sección 3 del IMSS en Jalisco, llamó a mantener la presión sobre las autoridades al considerar que no existían señales claras de avance en las negociaciones.

Los manifestantes anuncian paro laboral hasta que "suelten" a los 38 que ingresaron a la mesa de diálogo; aseguran que "los tienen secuestrados".



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Se canalizan frente a Gobernación

Como parte de la protesta, algunos trabajadores de la salud realizaron una acción simbólica frente a las oficinas de Bucareli, donde se canalizaron para denunciar que el sistema de salud y sus trabajadores enfrentan un desgaste constante por la falta de recursos y atención a sus demandas.

Mientras tanto, distintos contingentes comenzaron a desplazarse hacia puntos estratégicos de la capital para aumentar la presión durante el desarrollo de la mesa de negociación.

Al mismo tiempo, en redes sociales convocaron para parar actividades y apresurar la salida de sus compañeros de la mesa de negociación.

Bloquean vialidades en la Ciudad de México

Los manifestantes realizaron bloqueos en distintos puntos de la capital:

Reforma y Bucareli

Río de la Loza y Cuauhtémoc

Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora

Además, grupos de trabajadores permanecieron frente a Gobernación mientras otros contingentes se movilizaban hacia las vialidades afectadas.

Salen de la mesa y expresan inconformidad

Tras concluir la reunión en Segob, los representantes que participaron en la mesa de diálogo salieron sin anunciar acuerdos concretos sobre sus principales demandas.

La situación generó molestia entre los manifestantes, quienes acusaron que las negociaciones no avanzan al ritmo esperado y que continúan sin respuestas sobre temas como salarios, medicamentos, insumos y falta de personal.

Acusan al sindicato de frenar las negociaciones

A la salida de la reunión, trabajadores de la salud también dirigieron críticas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Los inconformes afirmaron que existe una presunta cercanía entre la dirigencia sindical y las autoridades, situación que, a su juicio, ha frenado el avance de las negociaciones.

Según los manifestantes, esa relación ha impedido que las demandas planteadas por trabajadores activos y jubilados sean atendidas de manera efectiva.

Mantienen presión sobre autoridades

Tras la conclusión de la mesa de diálogo, los trabajadores reiteraron que continuarán presionando para obtener respuestas concretas a sus exigencias.

Los inconformes mantienen sus reclamos por mejores condiciones laborales, mayor abastecimiento de medicamentos e insumos, así como un incremento salarial que, aseguran, responda a las necesidades actuales del personal de salud.

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