Hacienda crea sistema en línea para tramitar claves vehiculares; así funcionará el SICLAVE

Con Siclave se reducirán costos y simplificarán trámites. Foto: Cuartoscuro

Ya son oficiales las nuevas reglas para la tramitación, asignación e integración de las claves vehiculares, por lo que se creó el Sistema de Claves Vehiculares (SICLAVE), con lo que se podrán realizar por internet estos trámites, según dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta disposición se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo cual Hacienda busca simplificar el procedimiento que siguen fabricantes, ensambladoras, distribuidoras autorizadas, comerciantes del ramo de vehículos e importadoras de vehículos nuevos.

¿Qué es el SICLAVE y para qué servirá?

El SICLAVE es el Sistema de Claves Vehiculares de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con lo publicado en el DOF, esta herramienta tecnológica servirá gestionar por internet distintos trámites relacionados con las claves vehiculares.

Entre los trámites que podrán realizarse mediante el sistema están:

Solicitud de número de empresa

Solicitud de número de modelo

Informe de clave vehicular

Informe de modificación a la descripción del modelo

Informe de modificación a la descripción de la versión

Informe de cancelación de clave vehicular

La herramienta busca simplificar la forma en que se realizaban estos trámites; algunas gestiones requerían que las personas contribuyentes acudieran a la CDMX ante la Unidad de Política de Ingresos Tributarios (UPIT), ahora se pretende que los trámites se realicen por internet por medio del SICLAVE y se reduzcan los costos mediante la automatizaciòn de procesos.

¿Quiénes deberán realizar estos trámites?

Las reglas aplican a personas físicas y morales que sean fabricantes, ensambladoras o distribuidoras autorizadas de automóviles nuevos, así como a comerciantes del ramo de vehículos.

También aplican a quienes importen automóviles para permanecer de manera definitiva en la franja fronteriza norte del país, así como en Baja California, Baja California Sur y la región parcial de Sonora.

¿Cómo se tramitará el acceso al SICLAVE?

Para realizar los trámites, las personas contribuyentes deberán generar una cuenta de acceso al SICLAVE con su e.firma, a través del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN), conforme al Manual de Operación.

Después de generar la cuenta, el usuario deberá solicitar el acceso al SICLAVE mediante el correo electrónico siclave@hacienda.gob.mx y explicar las razones por las que solicita dicho acceso.

A la solicitud deberá adjuntar en formato PDF:

Identificación oficial vigente del usuario o de su representante legal, en su caso

Constancia de situación fiscal

Poder notarial, cuando corresponda

La autoridad revisará la información y comunicará por correo electrónico el alta de acceso. Si encuentra alguna inconsistencia o falta documentación, notificará al usuario para que pueda solventarla dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación.

📜 DOF | Hacienda digitaliza el registro de claves vehiculares



El 8 de octubre de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó nuevas reglas para la asignación, modificación y cancelación de claves vehiculares de automóviles nuevos.



Se implementa el Sistema de… pic.twitter.com/dPVUNFdWt0 — Revista Legislatura (@Rlegislatura) October 8, 2026

¿Cómo se integra la nueva clave vehicular?

La clave vehicular estará formada por siete caracteres, numéricos o alfabéticos, que se integrarán de izquierda a derecha.

El primer carácter identifica el tipo de vehículo. El acuerdo establece, entre otros, los siguientes:

Número Tipo de vehículo 0 Automóviles 1 Camionetas 2 Camiones 3 Vehículos importados a la región fronteriza 4 Vehículos importados de la Unión Europea en los supuestos señalados por el acuerdo 5 Vehículos importados del Mercado Común del Sur en los supuestos señalados por el acuerdo 6 Vehículos híbridos 9 Vehículos eléctricos

Los caracteres segundo y tercero corresponden al número de empresa; los caracteres cuarto y quinto, al modelo; y los caracteres sexto y séptimo, a la versión del vehículo.

La integración de la clave, así como la selección de determinados caracteres y las descripciones del modelo y la versión, serán responsabilidad de la persona contribuyente.

Las claves podrán consultarse por internet

Uno de los cambios señalados por Hacienda es que las claves vehiculares registradas, modificadas y canceladas podrán consultarse en internet.

El acuerdo establece que esta información estará disponible en la página de la Secretaría de Hacienda correspondiente al Sistema de Claves Vehiculares (SICLAVE).

De esta manera, las claves dejan de depender únicamente del esquema de publicación periódica que se realizaba mediante el Apartado C del Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas reglas?

El Acuerdo 151/2026 establece que las nuevas reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo también establece que, al entrar en vigor, quedan sin efectos las reglas previstas en otros ordenamientos jurídicos que establezcan el procedimiento para tramitar, asignar e integrar la clave vehicular.

Para los trámites que estén pendientes al momento de la entrada en vigor existen reglas transitorias específicas. Además, mientras no esté disponible una función del SICLAVE que permita a la autoridad obtener determinados documentos directamente mediante consulta al SAT, las personas contribuyentes deberán seguir adjuntándolos para que sus solicitudes puedan ser tramitadas.

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