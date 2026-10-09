Senado responde a 26 mil firmas contra Inzunza: “Licencia es decisión personal”

Enrique Inzuza, senador. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República respondió a la petición respaldada por 26 mil 183 firmas ciudadanas para solicitar que el senador Enrique Inzunza deje su cargo, pero señaló que la decisión de pedir licencia corresponde a cada legislador.

La respuesta, fechada el 1 de octubre de 2026, fue dirigida a Vania Pérez Morales y Alexander Navarro, integrantes de Change.org México, quienes solicitaron una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, para entregar formalmente las firmas.

Vania Pérez Morales tachó la respuesta como una burla a la ciudadanía.

¿Qué respondió el Senado sobre la petición contra Inzunza?

En el oficio LXVI/DGAJ/1168/2026, la Dirección General de Asuntos Jurídicos explicó que las funciones y actividades parlamentarias de los senadores se rigen por la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado.

A partir de estas disposiciones, concluyó que la decisión sobre una solicitud de licencia corresponde a cada senador y que las peticiones relacionadas con su permanencia en el cargo están sujetas al marco jurídico aplicable.

El documento también señaló que los promoventes tienen a salvo sus derechos para presentar la denuncia correspondiente, con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Hace unos días, Enrique Inzuza minimizó las firmas solicitadas para que dejara el cargo. El senador aseguró que los números hablaban “por sí mismos”.

Ciudadanos cuestionan que no se atendiera la audiencia

Tras recibir el oficio, Pérez Morales cuestionó que la respuesta no atendiera su solicitud de audiencia con Higinio Martínez.

#ÚLTIMAHORA ¡26,183 ciudadanos exigen respuestas y el Senado responde con evasivas!

A poco más de una semana de haber entregado nuestras firmas en el Senado, recibimos una respuesta por instrucciones de su presidente, @higinio_martinez: que dejar el cargo es decisión del senador… pic.twitter.com/s1H9z2FmaJ — Vania Pérez Morales (@vaniaperezmor) October 8, 2026

A través de su cuenta de X, señaló que buscaban entregar las firmas y pedir que Inzunza enfrentara las acusaciones de narcotráfico sin fuero político.

También criticaron que el Senado respondiera que solicitar licencia es una decisión individual del legislador.

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