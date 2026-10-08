La Sonora Santanera saca nueva música, así celebrarán su 72 aniversario

La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda prepara un nuevo capítulo de su historia con la celebración de su 72 aniversario, después de un 2026 marcado por presentaciones, nuevas canciones, colaboraciones, un récord y un reconocimiento en el Senado de la República.

La agrupación adelantó a Unotv.com que el festejo se realizará el 7 de marzo de 2027 en la Arena Ciudad de México, escenario en el que buscarán superar la celebración por sus 70 años, realizada en el Auditorio Nacional.

“Fue, yo creo, la producción más grande en la historia de la Sonora Santanera. Fue en el Auditorio Nacional. Tuvimos 20 invitados”, recordó María Fernanda sobre aquel concierto, en el que incluso se sacrificaron algunos lugares de las primeras filas para colocar una pasarela y acercar a los integrantes al público.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. Foto: Marco A. Jiménez

Aunque reconoció que será difícil superar aquella producción, aseguraron que el próximo aniversario apunta a ser todavía más grande. La agrupación explicó que la intención de su director general, Gilberto Navarrete, es avanzar siempre un escalón más.

“Seguramente en este 72 aniversario, que va a ser en la Arena Ciudad de México, 7 de marzo, pues van a echar la casa por la ventana”. María Fernanda, cantante

Sonora Santanera apuesta por nuevas canciones y colaboraciones

La agrupación también atraviesa una etapa de lanzamiento de nueva música, uno de sus sencillos es “Enemigos”, interpretado por María Fernanda y grabado en vivo durante el concierto por los 70 años en el Auditorio Nacional. El tema pertenece al conocido disco azul de La Chamaca de Oro.

A este lanzamiento se suma el tema “Llegaste tú”, una canción inédita que formó parte de una escena de la telenovela “Guardián de mi Vida”, producción con la que la Sonora Santanera volvió a trabajar con Juan Osorio, después de su participación en “Amanecer”.

La agrupación considera que las colaboraciones con artistas de distintas generaciones han sido una de las claves para acercar su música a públicos más jóvenes, entre ellas mencionaron un tema con El Bogueto y Uzielito Mix, de reguetón mexicano, que supera los 30 millones de reproducciones en plataformas.

También adelantaron que próximamente llegará una canción y un video realizados con Badir Derbez, además de otra colaboración con Gala Montes.

“Creo que eso ha sido un puente generacional para que los más chicos sepan quién es la Sonora Santanera”, señalaron.

Para los integrantes de la agrupación, cada colaboración tiene una esencia particular, entre las que más recuerdan está la realizada con Pancho Barraza.

“A mí me causaba mucha ilusión cómo se escucharía el mood, la voz del maestro Pancho Barraza y lo pudimos observar en el pasado Auditorio Nacional de los 70 años”, destacó Christian Emmanuel.

Mientras que María Fernanda destacó las participaciones de voces femeninas como Rosy Arango, Regina Orozco, Sandra Itzel y Gala Montes.

El Mundial 2026 y el reconocimiento en el Senado de la República

Durante 2026, la Sonora Santanera también formó parte de actividades relacionadas con el Mundial de futbol, entre ellas los festivales futboleros realizados en distintas alcaldías de la Ciudad de México y una presentación en el Ángel de la Independencia.

Los integrantes recordaron especialmente el momento en que participaron en la ola humana más larga del mundo, que se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta la zona del Caballito, adquiriendo un Récord Guines mientras el público realizaba la dinámica al ritmo de la música de la agrupación.

Otro de los momentos que marcaron su año fue el reconocimiento recibido en el Senado de la República, entregado por el senador Luis Alfonso Silva Romo.

Para María Fernanda, quien lleva más de 15 años en la agrupación, permanecer durante tanto tiempo en la Sonora Santanera también ha sido resultado del trabajo en equipo y del respeto entre sus integrantes.

“Siempre va a haber a lo mejor diferencias en los equipos de trabajo, pero mientras haya respeto y mientras tu jefe te consienta, yo creo que ese es como el secreto”, explicó.

Al definir a la Sonora Santanera en tres palabras, los integrantes eligieron “legado”, “alegría” y “recuerdo”, aunque también surgieron conceptos como “fiesta” y “nostalgia”.

La agrupación aseguró que actualmente está concentrada por completo en este proyecto, al que consideran un estilo de vida, debido a las actividades que implica: presentaciones, viajes, ensayos, grabaciones y producción de nuevos discos.

“Estamos muy contentos y agradecidos de estar en esta institución musical”, señalaron, al destacar que su objetivo es continuar llevando el nombre de México y la música mexicana a distintos lugares del país y del mundo.

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