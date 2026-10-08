Retiran más de 50 perros hacinados en Iztapalapa; vivían entre suciedad
Vecinos denunciaron condiciones deplorables y olores insoportables en Mexicaltzingo; autoridades intervinieron tras la difusión de videos.
Más de 50 perros vivían hacinados en un cuarto de la colonia Mexicaltzingo, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde autoridades encontraron el piso cubierto de excremento, lodo y suciedad.
La intervención ocurrió luego de que vecinos denunciaran las condiciones en las que estaban los animales y alertaran por los fuertes olores que llegaban a escuelas cercanas.
En entrevista con Uno TV, Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México, explicó que las autoridades conocieron el caso a través de una publicación en redes sociales, difundida por una vecina que ya había denunciado la situación.
“Eran más de 60 vecinos que estaban ya molestos porque no se atendía a la situación. La suciedad les llegaba a los perros más allá de la rodilla”.
La intervención permitió retirar a los animales del espacio donde vivían hacinados.
Sin embargo, aún no se detallan las condiciones médicas de cada perro, y si el hombre que los tenía en el inmueble enfrentará sanciones o cuál fue su explicación sobre la presencia de tantos animales.
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