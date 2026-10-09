Christa Pike ya puede caminar, pero está “confundida”, asegura su abogado

Los abogados hablaron de la salud de Pike. Foto: Reuters

Contra todo pronóstico, Christa Pike logró caminar por la habitación del hospital en el que se encuentra internada, luego de recibir dos dosis letales del fármaco pentobarbital tras ser sentenciada a pena de muerte por homicidio.

La mujer de 50 años habla de forma limitada y está “confundida”, aseguró su abogado.

Tras haber sido considerada con muerte cerebral, los médicos tenían previsto quitarle el soporte vital; sin embargo, se despertó y empezó a hablar.

“Se ha levantado y camina por primera vez… También está algo confundida y se le olvida a dónde va”, declaró su defensor legal Stephen Ferrell a la BBC.

¿Le quedarán secuelas a Christa Pike?

El abogado de Pike mencionó que podría haber un daño permanente en la mujer, pero que por el momento lo desconocen.

“Habla de forma limitada“, dijo otro abogado, Luke Ihnen, en una audiencia judicial. No tiene “ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución“, señaló.

Por otro lado, se ha dado a conocer que tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, tiene inflamación en manos y brazos y no puede tragar a consecuencia del fármaco que le inyectaron. Asimismo, su equipo legal señaló que desarrolló neumonía.

🚨 BREAKING: CHRISTA PIKE’S LAWYERS DESCRIBE HER CONFUSION AFTER WAKING UP



“I was not in the room when she woke up, so I don’t want to speculate too much, but from our understanding the first thing she said when she woke up was, ‘Where am I, and who are you?’”



Her lawyers say… pic.twitter.com/y08i6JdCql — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 7, 2026

¿Por qué fue condenada a muerte Christa Pike?

Cuando era adolescente, Pike secuestró y torturó hasta la muerte a su compañera Colleen Slemmer, con la complicidad de su pareja.

Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada tras largas apelaciones.

Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte.

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