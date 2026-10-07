Basílica de Guadalupe: 50 años desde su inauguración en 1976

La Basílica de Guadalupe cumple 50 años desde su inauguración, ocurrida el 12 de octubre de 1976, luego de que el santuario fuera construido en un periodo de 22 meses.

El recinto tiene un significado para personas de todo el mundo católico y está relacionado con conceptos como la fe, la devoción y la esperanza. A cinco décadas de su inauguración, su historia es abordada en el video de UnoTV.

Basílica de Guadalupe, 50 años de historia

La construcción de la Basílica de Guadalupe se realizó en un periodo de 22 meses, por lo que el santuario quedó terminado en menos de dos años.

Su inauguración fue el 12 de octubre de 1976, fecha que marcó el inicio de una nueva etapa para este espacio dedicado a la devoción religiosa.

La fe y la devoción forman parte del significado que este lugar tiene para quienes lo visitan y para personas vinculadas con la tradición católica en distintos lugares del mundo.

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