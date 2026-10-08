Vino mexicano va por sello propio para competir con marcas extranjeras

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El vino mexicano busca contar con su propio sello de certificación para distinguirse de las etiquetas extranjeras, informaron el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quienes firmaron un convenio para impulsar una marca que permita reconocer y proteger el origen de los vinos nacionales.

Salomón Abedrop López, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, explicó que el objetivo es crear un distintivo que otorgue un valor adicional a los vinos elaborados en el país.

“Estamos proponiendo la creación de la marca Vino Mexicano, que se convierta en marca de certificación para poder certificar el vino mexicano, darle un plus a quien lo utiliza”, señaló.

¿Cómo funcionará el sello de certificación del vino mexicano?

La propuesta busca que los consumidores puedan identificar fácilmente los vinos nacionales mediante una marca de certificación. Sin embargo, el sello no se entregaría de forma automática, pues los productores interesados tendrían que cumplir con determinados requisitos.

Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, explicó que el mecanismo sería parecido a una denominación de origen, aunque se trata de una figura distinta.

“Quien quiera participar pase por un proceso de certificación; se parece a una denominación, no es precisamente eso, es algo parecido, se certifica que ese vino cumple ciertas condiciones”, indicó.

El convenio representa un primer paso para desarrollar este distintivo. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado una fecha para comenzar a utilizarlo en las botellas.

¿Cuánto vino mexicano se consume y cuánto cuesta?

De acuerdo con las estadísticas nacionales de 2025 del Consejo Mexicano Vitivinícola, 19 de cada 100 botellas de vino descorchadas en México son de origen nacional.

El organismo señaló que, desde 2017, los vinos mexicanos han incrementado su participación en el mercado, aunque todavía compiten con una amplia oferta de etiquetas importadas.

Otro dato importante es el precio, ya que el Consejo Mexicano Vitivinícola destacó que 33.75% de los vinos nacionales tiene un precio inferior a 300 pesos, por lo que existen opciones mexicanas en distintos rangos de costo.

Además, la industria vitivinícola produce alrededor de 80 millones de botellas al año.

Con el nuevo sello, los productores buscan que el origen mexicano sea un elemento que los consumidores puedan reconocer al momento de elegir una botella.

¿Qué estados producen uva para vino en México?

Según el Consejo Mexicano Vitivinícola, el sector primario vitivinícola nacional genera más de 300 mil empleos, principalmente vinculados con las actividades del campo.

Hasta 2025, México contaba con 17 estados productores de uva, lo que representa el 53% de las entidades federativas del país.

Los 17 estados productores de uva para vino en México son:

Zacatecas

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sonora

Esta actividad permite generar ingresos para productores, trabajadores agrícolas y empresas dedicadas a la elaboración, distribución y comercialización del vino mexicano.

El enoturismo dejó mil 600 millones de pesos en 2025

Durante 2025, el enoturismo generó una derrama económica de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con las cifras difundidas por el sector vitivinícola.

El enoturismo consiste en visitar viñedos, recorrer bodegas, conocer cómo se produce el vino y participar en degustaciones.

Por ello, el convenio entre el Consejo Mexicano Vitivinícola y el IMPI no solo busca fortalecer la comercialización de las botellas nacionales, sino también impulsar el reconocimiento de una industria que genera empleos y actividad económica en distintas regiones.