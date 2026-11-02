¡Cuidado con tu dinero! Profeco alerta sobre 4 riesgos al comprar por internet durante el Buen Fin 2026

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre cuatro situaciones que pueden poner en riesgo el dinero de los consumidores al comprar en línea durante el Buen Fin 2026, entre ellas cambios inesperados de precio, cancelaciones de pedidos y productos que nunca llegan.

“Una de las mejores herramientas que tienes como persona consumidora es guardar evidencia”, recomendó la dependencia en la Revista del Consumidor de noviembre.

Lo que debes saber de estos 4 escenarios que pueden poner en peligro tu cartera

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1. El precio cambia al momento de pagar

Uno de los riesgos al comprar por internet es que el precio de un producto cambie justo antes de realizar el pago.

Profeco presenta el ejemplo de una pantalla que normalmente costaba 12 mil pesos y que, durante El Buen Fin, se ofrecía en 8 mil 999 pesos. Sin embargo, cuando la compradora estaba por pagar, el precio había aumentado a 11 mil 999 pesos.

“Si la promoción estaba vigente, deberían respetarla”.

Ante esta situación, Profeco recomendó conservar capturas de pantalla del precio anunciado, las características del producto y las condiciones de la promoción.

2. La tienda cancela el pedido después de recibir el pago

Otra situación ocurre cuando una tienda en línea confirma una compra y posteriormente la cancela debido a que el producto se agotó.

En estos casos, la dependencia recomendó conservar la publicidad, el precio anunciado, la confirmación del pedido, el comprobante de pago y cualquier comunicación relacionada con la cancelación.

Esta documentación puede servir como evidencia para respaldar una queja ante Profeco.

3. El pedido aparece como entregado, pero nunca llega

Otro problema que puede presentarse durante las compras en línea es que el producto no llegue dentro del plazo establecido, incluso cuando el consumidor ya recibió la confirmación de su pedido.

En algunos casos, el sistema de seguimiento puede indicar que el paquete fue entregado, aunque el comprador nunca lo haya recibido.

Ante esta situación, Profeco señala:

“Si el sistema señala que el pedido fue entregado, pero nunca lo recibiste, debes reportarlo y solicitar una aclaración de inmediato”.

La dependencia recomienda conservar el número de pedido, la fecha de compra, el plazo de entrega informado, el comprobante de pago y las comunicaciones con el proveedor.

4. Una promoción parece demasiado buena para ser verdad

Durante el Buen Fin también pueden aparecer ofertas que prometen regalos o descuentos extraordinarios para atraer compradores.

Profeco destacó que antes de realizar una transferencia o proporcionar datos personales, se debe verificar la identidad del vendedor, las condiciones de la promoción y los medios de contacto oficiales.

“Recuerda que toda promoción demasiado buena para ser verdad merece una revisión adicional”.

¿Cómo proteger el dinero al comprar por internet durante El Buen Fin?

Para reducir el riesgo de enfrentar problemas con las compras digitales, Profeco recomienda tomar algunas precauciones antes y después de realizar cualquier pago.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificar al vendedor: investigar quién está detrás de la tienda en línea.

investigar quién está detrás de la tienda en línea. Comparar precios: comprobar si el descuento representa un ahorro real.

comprobar si el descuento representa un ahorro real. Revisar la vigencia: confirmar que la oferta o promoción siga disponible.

confirmar que la oferta o promoción siga disponible. Leer las condiciones: identificar posibles restricciones antes de comprar.

identificar posibles restricciones antes de comprar. Comprobar el precio final: verificar si incluye gastos de envío.

verificar si incluye gastos de envío. Guardar capturas de pantalla: conservar la publicidad, el precio y las características del producto.

conservar la publicidad, el precio y las características del producto. Conservar comprobantes: respaldar los pagos, números de pedido, confirmaciones y correos electrónicos.

respaldar los pagos, números de pedido, confirmaciones y correos electrónicos.

¿Qué hacer si una tienda en línea no respeta una compra?

Profeco recuerda que los consumidores conservan sus derechos cuando realizan compras a través de páginas web o aplicaciones.

“Comprar por internet no significa que tus derechos desaparezcan”.

La dependencia explicó que los proveedores deben respetar los precios, las promociones, las ofertas y las condiciones de compra anunciadas o acordadas con sus clientes.

En caso de enfrentar algún problema con una compra digital, los consumidores pueden solicitar orientación mediante el Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

También está disponible el correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx para recibir información sobre los procedimientos de atención.