¡Últimos días! Negocios tienen hasta el 12 de noviembre para registrarse al Buen Fin 2026; estos son los requisitos

Buen Fin. Foto: Cuartoscuro.

El 12 de noviembre de 2026 es la fecha límite para que los comerciantes registren sus negocios al Buen Fin 2026 y puedan participar en el Sorteo El Buen Fin, que contempla un premio mayor de 260 mil pesos y otros 4 mil 987 premios de 20 mil pesos. El registro es gratuito y debe realizarse en el portal oficial.

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Regístralo en https://t.co/6hoLcG09Q5 a más tardar el 12 de noviembre.



Consulta las bases y participa en el Sorteo El Buen Fin 2026.



📋 Bases del sorteo: https://t.co/iVpkiBhEve pic.twitter.com/dAAEZj5RVx — SATMX (@SATMX) October 30, 2026

Además de incrementar sus ventas durante la campaña, las personas físicas y morales que cumplan con los requisitos podrán participar si ofrecen productos o servicios, aceptan pagos con tarjetas de crédito o débito participantes y tienen ingresos acumulables de 2025 de hasta cinco millones de pesos.

¿Quiénes pueden registrar su negocio al Buen Fin 2026?

Pueden participar personas físicas y morales cuyos negocios reciban pagos electrónicos mediante una terminal punto de venta activa, proporcionada por una institución bancaria participante.

Para ser considerados en el sorteo, los comercios deberán registrarse exitosamente en elbuenfin.org antes del 12 de noviembre y recibir al menos una compra de 250 pesos o más, pagada con una tarjeta participante, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Requisitos para participar en el Sorteo El Buen Fin 2026

Los negocios interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Registrarse en elbuenfin.org antes del 12 de noviembre de 2026.

Estar al corriente en sus obligaciones fiscales y contar con Opinión del cumplimiento positiva (32-D).

Tener activo el Buzón Tributario y actualizados sus medios de contacto.

Haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos durante 2025.

Contar con una terminal punto de venta activa de una institución bancaria participante.

Realizar al menos una venta de 250 pesos o más, pagada con tarjeta de crédito o débito participante, durante los días del Buen Fin.

Las compras que cumplan las condiciones se incorporarán automáticamente a la base de datos del sorteo mediante el número de autorización de cada operación. Por ello, los comercios no necesitan hacer un registro adicional.

La participación es libre y gratuita, y no requiere comprar boletos. Asimismo, los comerciantes pueden invitar a sus clientes a pagar con tarjetas participantes, pues sus compras también entran al sorteo.

¿Cuáles son los premios para los negocios?

El Sorteo El Buen Fin 2026 contempla 4 mil 988 premios para comercios participantes, con una bolsa total de 100 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Un premio de 260 mil pesos

4 mil 987 premios de 20 mil pesos cada uno

El depósito se realizará en la cuenta de cheques asociada a la terminal del comercio ganador, que deberá mantenerse vigente durante los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo. Solo se premiará una afiliación por cada RFC.

No participan afiliaciones de agregadores, comisionistas cambiarios, corresponsales, integradores ni titulares de marca extranjera, entre otras exclusiones previstas en las bases.

Tampoco participan compras de vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco, medicamentos ni productos o artículos que atenten contra la salud.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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