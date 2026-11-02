Inés Gómez Mont pelea por su libertad en EE. UU.; mete amparo y juez se pronuncia

Inés Gómez Mont busca amparo en Estados Unidos Foto: Cuartoscuro

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont busca recuperar su libertad a través de un recurso legal conocido como habeas corpus tras ser detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos el pasado viernes 30 de octubre, aparentemente por ya no contar con visa o permiso para residir legalmente en el país norteamericano.

Según la información publicada por medios nacionales, el equipo legal de Gómez Mont acudió este 31 de octubre a la Corte de Distrito para el Sur de Florida para presentar esta demanda.

Tras esto, el juez Jeffrey Kuntz ordenó al ICE justificar los motivos por los que se mantiene detenida a la exconductora, estableciendo como fecha límite el miércoles 4 de noviembre, cabe señalar que su ficha en el sistema del ICE indica que se encuentra en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

El recurso, que es similar al amparo en el sistema de derecho mexicano, busca cuestionar la detención y la legalidad de la misma.

Equipo legal busca no se transfiera a la exconductora

Los abogados también presentaron una moción en la que buscan que Gómez Mont no sea trasladada a otro centro de detención, presentando documentos relacionados con el tratamiento médico de una de sus hijas, buscando con esto que no salga de la zona de Miami.

Cabe resaltar que esta solicitud para impedir un posible traslado fue rechazada por el juez, mientras que el recurso de habeas corpus continúa pendiente de resolución.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

En México, Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que su caso también ha sido relacionado con investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una investigación contra la exconductora, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, otras cinco personas y siete empresas.

Posteriormente, en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las órdenes de aprehensión contra los principales involucrados, señalando un presunto esquema financiero en el que se encubrían operaciones falsas y se simulaban actos de comercio y prestación de servicios.

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