Frustran segundo atentado con explosivos en Colombia tras ataque que dejó cuatro muertos

Estragos del atentado en Colombia. Foto: Cuartoscuro

La Policía Nacional de Colombia frustró un nuevo atentado con explosivos en el departamento de Nariño, al interceptar un vehículo que transportaba 117 kilogramos de material explosivo y 78 artefactos artesanales.

El operativo, anunciado este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella, ocurrió después de un ataque con explosivos en Planadas, Tolima, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses.

El mandatario informó que los agentes detectaron un automóvil Renault en el sector de Cano Bajo, municipio de Chachagüí, sobre la vía Panamericana que comunica las ciudades de Pasto y Popayán.

Durante la intervención, los policías encontraron 78 artefactos explosivos artesanales, conocidos como “tatucos”, y detuvieron a una persona en flagrancia.

Según la información preliminar difundida por el presidente, el material habría sido utilizado para atacar las instalaciones del peaje Cano Bajo.

¡FRUSTRAMOS UN ATENTADO NARCOTERRORISTA EN NARIÑO!



¡117 KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS INCAUTADOS Y UN CAPTURADO!



¡LA ACCIÓN OPORTUNA DE NUESTRA POLICÍA NACIONAL EVITÓ UNA TRAGEDIA!



En el sector de Cano Bajo, municipio de Chachagüí, Nariño, sobre la vía Panamericana que comunica a… pic.twitter.com/QYB77RX1QI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

¿Dónde frustraron el nuevo atentado con explosivos en Colombia?

El operativo ocurrió en el sector de Cano Bajo, en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, al suroeste de Colombia.

De acuerdo con De la Espriella, el vehículo procedía del corregimiento de El Remolino, en Taminango, y transportaba los explosivos distribuidos en dos cilindros de 40 libras.

La Policía Nacional detectó el automóvil y activó los protocolos de seguridad para proteger a la población civil.

El mandatario confirmó el aseguramiento de:

117 kilogramos de explosivos .

. 78 artefactos explosivos artesanales , conocidos como tatucos.

, conocidos como tatucos. Un vehículo Renault utilizado para transportar el material.

utilizado para transportar el material. Una persona detenida en flagrancia.

“¡La acción oportuna de nuestra Policía Nacional evitó una tragedia!”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Investigan posible participación de disidencias de las FARC

Las autoridades colombianas investigan si el frente Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las FARC vinculadas con alias Iván Mordisco, participó en la preparación del presunto atentado.

De la Espriella señaló que esta estructura armada opera en la zona donde fueron localizados los explosivos.

Sin embargo, hasta el momento, la información difundida no establece una responsabilidad definitiva del grupo en el caso.

El presidente sostuvo que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones contra las organizaciones armadas ilegales y reconoció la intervención de los agentes de Tránsito y Transporte que detectaron la carga.

Ataque con explosivos en Tolima dejó cuatro muertos, incluida una bebé

El nuevo operativo se conoció después de que un camión cargado con explosivos estallara la noche del domingo en el municipio de Planadas, departamento de Tolima, cerca de una base militar.

La explosión provocó daños en un hospital y varias viviendas, además de dejar las calles cubiertas de escombros.

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, confirmó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de edad.

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, también reportó múltiples heridos, quienes fueron trasladados a un colegio de la zona para recibir atención médica.

Medios colombianos, citados por la Afp, reportaron aproximadamente una veintena de personas lesionadas.

Las autoridades todavía no habían identificado a los responsables del ataque en Planadas.

Presidente de Colombia anuncia más operaciones contra grupos armados

Ante la serie de ataques, De la Espriella advirtió que intensificará las acciones de seguridad contra los grupos armados ilegales.

“Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley”, señaló el mandatario.

La Afp informó que durante la última semana se registraron al menos cuatro atentados en Colombia, uno de los cuales provocó la muerte de un policía.

El viernes, el presidente ordenó militarizar Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, ante el aumento de ataques.

En septiembre también desplegó fuerzas militares en Santa Marta, después de una serie de agresiones contra comercios y vehículos atribuidas a una banda narcotraficante.

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