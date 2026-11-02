Accidentes aéreos en EE.UU.: las tragedias que han marcado este 2026

Foto: AFP

En Estados Unidos han ocurrido al menos seis accidentes aéreos mortales en lo que va del 2026 que involucran aeronaves comerciales, aviones ambulancia, helicópteros y hasta bombarderos militares.

El más reciente ocurrió el 1 de noviembre. Un Learjet 60 se desplomó en una zona residencial de Lake Worth Beach, en el condado de Palm Beach, Florida.

Dicho avión privado despegó de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, en Bahamas. Durante el trayecto, cayó cerca de una carretera y de varias casas móviles, provocando una explosión y la muerte de nueve tripulantes.

Entre los accidentes aéreos más graves en Estados Unidos se encuentran el choque de bombardero militar en California, el impacto de un Boeing a un camión de pasajeros y el desplome del Learjet en este 2026, ambos en Florida.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

LaGuardia, Nueva York

La noche del 22 de marzo, un avión CRJ-900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, chocó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios cuando aterrizó en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

El accidente dejó dos víctimas mortales: el capitán y el primer oficial del avión. Además, 39 personas fueron trasladadas a hospitales, entre pasajeros, integrantes de la tripulación y ocupantes del vehículo de emergencia.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS) abrió una investigación para reconstruir la secuencia de acontecimientos. Las indicaciones seguirían abiertas, ya que el organismo no ha publicado una causa probable ni un informe final.

🔻Aquí el momento en el que el avión de Air Canada se impactó con el vehículo terrestre en la pista del Aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. El terrible hecho costó la vida al piloto y a su copiloto pic.twitter.com/TDNcSrJu36 — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) March 23, 2026

Nuevo México

Un avión Beech C90, operado como ambulancia aérea, se accidentó el 14 de mayo, cerca de Lincoln, Nuevo México. La aeronave, matrícula N249CP, realizaba un vuelo médico no programado y tenía como misión trasladarse desde Roswell hasta el aeropuerto regional de Sierra Blanca, en Ruidoso, para recoger a un paciente y transportarlo a Albuquerque.

Sin embargo, la unidad impactó contra una montaña cuando se aproximaba al aeropuerto de Ruidoso, de acuerdo con el informe preliminar de la NTSB.

El avión quedó completamente destruido y murieron cuatro tripulantes: dos pilotos y dos enfermeras de vuelo de Trans Aero Medical Services.

California

Uno de los accidentes aéreos más catastróficos en Estados Unidos ocurrió el 15 de junio de 2026. Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea se estrelló, poco después de despegar de la base Edwards.

La aeronave participaba en una misión rutinaria de pruebas por el programa de modernización de su radar. Sin embargo, se impactó e incendió.

Ocho personas murieron a bordo, entre ellas personal militar, trabajadores gubernamentales y contratistas.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! UN BOMBARDERO NUCLEAR B-52 DE EE.UU. SE ESTRELLA TRAS DESPEGAR EN CALIFORNIA 🇺🇸🔥



Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea estadounidense cayó pocos minutos después de despegar desde la Base Aérea Edwards.



⚠️ Testigos reportan una enorme columna de humo negro… pic.twitter.com/4U7IpL7TUM — Fabian Dicosta (@fabiandicosta) June 15, 2026

Florida

Un Boeing 767-33A, el cual transportaba carga para Amazon, se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de septiembre, tras despegar de San Juan, Puerto Rico.

Dicho avión rebasó el final de la pista e impactó posteriormente contra dos vehículos de transporte de pasajeros en tierra.

El accidente provocó la muerte de cinco personas en tierra, mientras que otras tres sufrieron lesiones graves. En cambio, los tripulantes de la aeronave tuvieron heridas menores, por lo que quedó como el tercer accidente aéreo más grave de este 2026 en Estados Unidos.

BREAKING: Boeing 767 Catches Fire After Runway Excursion at Miami International Airport



A Boeing 767-33A(ER)(BDSF), registered N1997A and operated by 21 Air in Amazon Air livery, reportedly overran Runway 30 at Miami International Airport (MIA), Florida. The aircraft was… pic.twitter.com/iGFZiEVPEu — Aviation Voice (@Aviation_Voice) September 6, 2026

Oregón

Dos helicópteros colisionaron en el aire, cerca del aeropuerto municipal de McMinnville, en Oregón, al suroeste de Portland, durante la tarde del 29 de octubre.

Las unidades Robinson R22 u un Airbus AS350B3 cruzaban el cielo cerca de la intersección de la carretera SE Amity-Dayton y SE Cruickshank Road. Sin embargo, ambos helicópteros impactaron entre sí a unos 500 pies de altura y se estrellaron en un campo junto a la carretera 233.

En consecuencia, murieron la instructora de vuelo, Maddie Aasbo, de 22 años y un estudiante piloto británico, ambos tripulantes del Robinson R22. En cambio, en el Airbus, falleció Tyler Delane Sturdevant, de 38 años, quien viajaba solo.

De acuerdo con la NTSB, el Airbus realizaba un vuelo de comprobación tras un mantenimiento, mientras que el Robinson R22 estaba en un vuelo de instrucción.

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