Colapsa hospital del IMSS en San Luis Potosí; tienen a los pacientes en los pasillos

Condiciones en el HGZ 50 de San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Familiares de pacientes denunciaron saturación y colapso en el Hospital General de Zona No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí.

Denuncian colapso del HGZ 50 del IMSS en San Luis Potosí

De acuerdo con los derechohabientes, la falta de camas ha provocado que decenas de personas reciban atención sobre camillas y sillas en los pasillos y corredores del nosocomio.

En tanto, otros usuarios son enviados a clínicas cercanas, donde enfrentan esperas de varias horas para ser valorados.

Asimismo, se registraron retrasos de cuatro a cinco días para acceder a consultas con médicos especialistas.

Esta prolongada espera y la falta de seguimiento especializado han llevado a que diversos pacientes soliciten su alta voluntaria tras permanecer varios días internados sin recibir la atención requerida.

También faltan insumos en hospital del IMSS en San Luis Potosí

A las deficiencias en la operatividad, se suma la escasez de alimentos e insumos básicos, además del desabasto prolongado de medicamentos.

Los denunciantes precisaron que, aunque el personal de medicina y enfermería labora con los insumos disponibles, la insuficiencia de plantilla y la alta demanda sobrepasa la capacidad del hospital.

Los usuarios exigieron una revisión formal a las condiciones de operatividad en los servicios a la derechohabiencia de la entidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.