NASA invita a enviar tu nombre a Titán, luna de Saturno: ¿cómo participar?

La actividad no tiene costo. Foto: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) abrió una convocatoria para que personas de todo el mundo puedan enviar su nombre a Titán, la luna más grande de Saturno, a bordo de Dragonfly, una aeronave de ala giratoria que explorará este satélite natural en busca de pistas sobre las condiciones que pudieron favorecer el origen de la vida.

Quienes se registren tendrán su nombre grabado en un microchip que viajará con la nave y recibirán una tarjeta de embarque digital personalizada.

¿Cómo enviar tu nombre a Titán con la NASA?

Para participar en la campaña, denominada “Viaje a Titán”, las personas interesadas deben ingresar al portal habilitado por la NASA y completar el registro de su nombre.

Estos son los detalles de la convocatoria:

Sitio de registro: go.nasa.gov/dragonfly-names.

go.nasa.gov/dragonfly-names. Costo: gratuito.

gratuito. Fecha límite: 15 de enero de 2027.

15 de enero de 2027. Hora de cierre: 23:59 horas del este de Estados Unidos (EST), equivalentes a las 22:59 horas del centro de México.

23:59 horas del este de Estados Unidos (EST), equivalentes a las 22:59 horas del centro de México. Beneficios: una tarjeta de embarque digital personalizada.

una tarjeta de embarque digital personalizada. Qué viajará al espacio: tu nombre grabado en un microchip a bordo de Dragonfly.

De acuerdo con la agencia espacial, los participantes podrán formar parte simbólicamente de esta exploración, aunque la misión no transportará personas, sino sus nombres en el dispositivo que acompañará a la aeronave.

¿Qué es Dragonfly y cuándo llegará a Titán?

Foto: NASA

Dragonfly es una aeronave de ala giratoria, similar a un dron de gran tamaño, diseñada para desplazarse por distintos puntos de Titán y estudiar sus características, se trata de la primera misión científica de este tipo que volará sobre la superficie de otro mundo.

Actualmente, el vehículo se encuentra en proceso de ensamblaje en el Laboratorio de Física Aplicada (APL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins, ubicado en Laurel, Maryland, Estados Unidos.

La NASA tiene previsto lanzar la misión en 2028 y que llegue a Titán en 2034; una vez en ese satélite, Dragonfly realizará vuelos entre diferentes zonas para analizar su superficie y recopilar información científica.

Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, destacó que esta exploración permitirá investigar las condiciones de habitabilidad de un mundo que presenta algunas características similares a las de la Tierra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.