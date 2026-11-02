¿Quién es el mexicano que murió en el choque de trenes en España?

Un mexicano entre los 12 extranjeros muertos. Foto: AFP

Fernando Calvillo es el mexicano que, a sus 45 años, falleció en el choque de trenes en España. Trabajaba en Oklahoma como director de relaciones comunitarias en una organización de artes visuales.

El 28 de octubre, un tren de Iryo fue impactado por un convoy AVE en la localidad de Urda, dejando 69 personas muertas y decenas de heridos. Entre los afectados, había 12 extranjeros.

Desde el 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que uno de los 12 extranjeros era mexicano y estaba desaparecido. Ese día, medios informaron que familiares lo identificaron como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes.

Por su parte, reportes indicaron que la víctima viajaba como turista en el vagón 8, asiento 7C, del AVE 2080 que impactó al convoy Iryo, en la ruta de Madrid a Sevilla.

Días después, las autoridades españolas y mexicanas confirmaron la muerte de Fernando Calvillo, aunque sin mencionar su nombre. El cónsul mexicano acompañó a la familia de en las gestiones, según medios de comunicación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que brindaban asistencia consultar a la familia que se desplazó a España. También apoyarán con los gastos funerarios y la repatriación.

¿Quién era Fernando Calvillo?

Desde que ocurrió el accidente, la familia ejerció un papel central en la búsqueda e identificación pública de Fernando. Su hermana, Alhemi Calvillo, brindó información a varios medios de comunicación.

De esa forma, se supo que Fernando Calvillo viajaba a España por vacaciones junto a su esposo, identificado en los reportes como Lawrence Naff.

La pareja tenía previsto permanecer alrededor de dos semanas en dicho país. Abordaron el tren de la ruta Madrid-Sevilla para reunirse con su primo, Rodrigo Hernández, en Sevilla.

Tras el accidente, Rodríguez Hernández se trasladó a Toledo para apoyar con las primeras gestiones. Lawrence Naff logró sobrevivir al accidente, sufriendo lesiones importantes en las piernas.

Fernando Calvillo sería director de Relaciones Comunitarias en la Coalición de Artes Visuales de Oklahoma (OVAC), pues su nombre aparece en el directorio de la institución.

Además, el portal Oklahoma City Free Press identifica al director de Relaciones Comunitarias de OVAC como la misma persona que, para entonces, seguía desaparecida en España.

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