Guenther Steiner revela por qué dejó la Fórmula 1 y ahora apuesta por el MotoGP

El jefe de equipo dejó su cargo en 2024. Foto: Reuters.

Distintas personalidades del Paddock se dieron cita en el marco del décimo aniversario del Gran Premio de la Ciudad de México para presenciar un fin de semana clave en la definición del Campeonato de Pilotos que se disputa entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen.

Una de estas personalidades es Guenther Steiner, quien fue Team Principal de Haas hasta 2024. En exclusiva para Claro Sports, durante un evento de Buffalo Trace, contó cómo fue su salida de la escudería norteamericana, la cual causó revuelo en todo el mundo de la Máxima Categoría.

“Solo quería seguir adelante desde donde estaba, ya sabes. Ya no era feliz donde estaba. Quería hacer algo diferente. Lo hice durante mucho tiempo y quería progresar y, obviamente, necesitaba hacer algo diferente para progresar. Pero no estaba triste ni nada por el estilo, ya sabes. Obviamente, todavía hay mucha gente allí que estaba desde el primer día, cuando empezamos. Pero sigo teniendo una buena relación con esas personas y les deseo lo mejor”, declaró.

Guenther Steiner en MotoGP

Recientemente, Guenther Steiner adquirió la totalidad del equipo de MotoGP, Red Bull KTM Tech3. Platicó cuáles son sus objetivos como nuevo CEO a corto y mediano plazo.

“Nuestro objetivo es poder ganar carreras entre dos y cinco años. Obviamente, el próximo año será difícil para nosotros, pero en MotoGP, a diferencia de la Fórmula 1, incluso siendo un equipo cliente, puedes ganar carreras y campeonatos, porque el año pasado el campeón fue de un equipo privado, así que creo que nuestro objetivo, sin duda, es ganar carreras”.

El italiano también resaltó cuáles cree que son las diferencias de manejar un equipo de Fórmula 1 y uno de la categoría reina de las dos ruedas.

“Creo que aún tengo mucho que aprender sobre MotoGP, porque nunca he trabajado en ello y respeto mucho lo que se hace allí. Y siempre, ya sabes, primero hay que ver cómo funciona antes de poder decir qué se quiere hacer diferente o qué es. Así que tengo mucha suerte porque el dueño de Tech3, que es el equipo que compré, seguirá como asesor el año que viene. Así que podré aprovechar su experiencia y aprender más rápido, espero”.

Será el próximo 2027 cuando Guenther Steiner y Richard Coleman inicien la gestión del equipo para buscar llevarlo a conseguir su primer campeonato en la máxima categoría del motociclismo.

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