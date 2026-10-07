México enfrenta 3 grandes retos: tecnología, educación y envejecimiento
El análisis plantea el acelerado cambio tecnológico, un sistema educativo que no responde a las nuevas necesidades y el envejecimiento de la población
Luis Rubio opina que México enfrenta una serie de dilemas fundamentales que podrían modificar la forma en que funcionará el país en los próximos años, desde la sociedad y la economía hasta el gobierno.
Uno de los principales desafíos es el cambio tecnológico, que continuará acelerándose y modificará la estructura de la sociedad mexicana. El sistema educativo es otro y, según el planteamiento, no está diseñado para responder al cambio demográfico y tecnológico.
El tercer reto señalado es el envejecimiento de la población. Cada vez habría más personas mayores y menos jóvenes, lo que provocaría una pirámide poblacional cada vez más invertida.
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