México enfrenta 3 grandes retos: tecnología, educación y envejecimiento

Luis Rubio opina que México enfrenta una serie de dilemas fundamentales que podrían modificar la forma en que funcionará el país en los próximos años, desde la sociedad y la economía hasta el gobierno.

Uno de los principales desafíos es el cambio tecnológico, que continuará acelerándose y modificará la estructura de la sociedad mexicana. El sistema educativo es otro y, según el planteamiento, no está diseñado para responder al cambio demográfico y tecnológico.

El tercer reto señalado es el envejecimiento de la población. Cada vez habría más personas mayores y menos jóvenes, lo que provocaría una pirámide poblacional cada vez más invertida.

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