Crecida del río Tunal deja incomunicados a 30 trabajadores en la capital de Durango

Crecida de río Tunal deja incomunicados a trabajadores. Foto: Omar Hernández.

Elementos de Protección Civil mantienen un despliegue en la capital de Durango luego de que 30 trabajadores de la construcción que laboraban en las obras de la Presa Tunal II quedaron aislados durante varias horas, debido a una drástica crecida del río Tunal.

Crecida de río Tunal aísla a trabajadores de Durango

Según el reporte, el repentino incremento en el río Tunal fue provocado por la combinación del desfogue de la presa Guadalupe Victoria y los escurrimientos naturales provenientes de la cuenca superior.

El aumento en el flujo de agua inundó las vías de acceso a la obra en su totalidad, situación que imposibilitó el regreso a sus hogares de los obreros que se encontraban realizando labores en el margen opuesto del río.

Ante el aislamiento y las complicaciones de movilidad en la zona, la empresa constructora responsable del proyecto solicitó el apoyo a las autoridades locales para la implementación de un operativo en apoyo, mediante el despliegue de maquinaria pesada para efectuar el traslado seguro del personal afectado.

Rescataron a los trabajadores de las obras de la Presa Tunal II

Para las labores de rescate fue necesaria maquinaria pesada que se internó en la corriente para cruzar el cauce inundado y llegar hasta donde se encontraban los trabajadores.

En trayectos continuos y en grupos pequeños, los obreros subieron a las cabinas y estructuras elevadas de las máquinas para cruzar la corriente.

Autoridades estatales informaron que el incidente no dejó saldo de personas lesionadas ni pérdidas humanas. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen la vigilancia y monitoreo en la región, debido a que los niveles de los ríos y los embalses de las presas continúan bajo supervisión preventiva para mitigar riesgos en las comunidades aledañas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.