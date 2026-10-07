Actriz argentina es detenida en aeropuerto de Lima por caso de fraude en Querétaro

La argentina fue capturada en Perú. Foto: @fiscaliaqro

Una actriz argentina identificada como María “N” fue detenida el 4 de octubre de 2026 en Lima, Perú, debido a una orden de aprehensión emitida en Querétaro por su probable intervención en el delito de fraude genérico.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la mujer fue localizada fuera de México mediante actos de investigación y mecanismos de cooperación internacional, después de que se solicitaran las acciones correspondientes para ubicarla. La detenida contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja.

La captura ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, donde autoridades peruanas ejecutaron la detención en atención a la solicitud internacional vigente y al requerimiento de la autoridad judicial queretana.

🌎🤝 Sinergia Internacional permite la detención en Perú de María “N”, requerida en Querétaro por fraude genérico.

A solicitud de esta Fiscalía, contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja para su localización internacional.

⚖️ La coordinación entre autoridades permite que… pic.twitter.com/56Mr4XJ3lk — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 5, 2026

¿Por qué se le detuvo en Perú?

El caso tiene su origen en Querétaro, donde a María “N” se le requiere por una investigación relacionada con el delito de fraude genérico.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, existe una orden de aprehensión emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

La dependencia no informó en el comunicado proporcionado cuál habría sido el monto involucrado en el presunto fraude, quiénes serían las personas afectadas ni cuáles fueron las circunstancias específicas que dieron origen a la investigación.

Para localizar a la mujer fuera de territorio mexicano, la Fiscalía realizó actos de investigación y solicitó mecanismos de cooperación internacional. Como parte de estas acciones se emitieron las alertas correspondientes.

El 4 de octubre de 2026, autoridades peruanas realizaron la detención en el aeropuerto de Lima, en atención a la solicitud internacional vigente.

¿Qué pasará con María “N” tras su detención?

La detención en Perú no significa que haya concluido el procedimiento relacionado con la investigación en Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro señaló que mantiene coordinación con las autoridades competentes para continuar con los procedimientos internacionales correspondientes.

El objetivo es que María “N” sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro. Hasta la información proporcionada, la Fiscalía no había informado una fecha para su entrega o traslado a México.

La dependencia indicó que la acción forma parte de Sinergia Internacional, mecanismo mediante el cual se realizan acciones de cooperación con autoridades de otros países para localizar a personas requeridas por la justicia mexicana.

🌎🚨 SINERGIA INTERNACIONAL PERMITE DETENCIÓN EN PERÚ DE MARÍA “N”, REQUERIDA EN QUERÉTARO POR FRAUDE GENÉRICO



Como resultado de los mecanismos de cooperación y #SinergiaInternacional, fue detenida en Lima, Perú, María “N”, requerida por autoridades judiciales de Querétaro por… pic.twitter.com/D92QC52Yxe — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 5, 2026

¿Quién es María C. C.?

Reportes publicados en Perú identifican a la detenida como María Colla Chiaraviglio, una mujer de origen argentino que radica en México y que ha desarrollado actividades profesionales en distintos ámbitos.

La información proporcionada señala que cuenta con formación en Arquitectura y que también se ha desempeñado como actriz y conductora.

En años recientes se le ha relacionado principalmente con actividades vinculadas con terapias alternativas y procesos de desarrollo personal en la Riviera Maya.

Dentro de sus antecedentes profesionales como actriz aparecen participaciones en producciones como Señora y V.I.P., de acuerdo con registros especializados sobre su trayectoria.

¿Qué relación tuvo María Colla con NXIVM?

El nombre de María Colla también apareció anteriormente en reportes periodísticos relacionados con NXIVM, organización fundada por Keith Raniere que operó mediante programas de desarrollo personal y tuvo presencia en México.

En 2017, N+ Univision reportó que Colla había sido alumna de Executive Success Programs (ESP), uno de los programas relacionados con NXIVM.

En ese momento, la actriz habló de manera positiva sobre su experiencia en esos cursos.

Este antecedente debe distinguirse de la investigación que actualmente originó su detención en Perú. La Fiscalía de Querétaro no señaló que el caso por fraude genérico tenga relación con NXIVM.

Por ello, la referencia a su participación en ESP corresponde a un antecedente de su trayectoria pública y no constituye, por sí misma, una acusación penal dentro de la investigación que lleva la autoridad queretana.

Fiscalía de Querétaro mantiene cooperación internacional

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para continuar los procedimientos derivados de la detención en Lima, Perú.

La localización de María “N” fue posible mediante mecanismos de cooperación internacional, después de que la autoridad mexicana solicitara apoyo para ubicarla fuera del país.

La detenida contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja y fue localizada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 4 de octubre de 2026.

Ahora, los procedimientos internacionales deberán continuar para determinar su eventual puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro, donde permanece vigente la investigación por fraude genérico.

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