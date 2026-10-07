México entra al calendario de Fórmula 2: CDMX recibirá la categoría por primera vez en 2027

Fórmula 2 en México. Foto: AFP

La Fórmula 2 llegará por primera vez a México en 2027. La categoría confirmó a la Ciudad de México como una de las nuevas sedes de su calendario para la próxima temporada, con una ronda programada del 29 al 31 de octubre, dentro del mismo fin de semana en el que se disputará el Gran Premio de Fórmula 1 en territorio mexicano.

La llegada de la F2 busca ampliar la experiencia deportiva alrededor del Gran Premio de México y acercar al público a una de las principales categorías de formación del automovilismo internacional. La fecha permitirá seguir desde el Autódromo Hermanos Rodríguez a pilotos que buscan dar el salto hacia Fórmula 1, además de sumar actividad en pista durante el fin de semana.

El anuncio se realizó con la presencia de Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Bruno Michel, CEO de Fórmula 2; Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México; y los pilotos mexicanos Rafael Villagómez y Noel León. México se incorpora junto con Estambul como una de las nuevas sedes del campeonato, mientras que Montreal regresará después de haberse integrado a la temporada 2026.

La organización explicó que las incorporaciones de Estambul y Ciudad de México también permiten distribuir de otra manera la segunda mitad del campeonato. Ambas carreras se celebrarán durante octubre y reducirán el periodo que anteriormente existía antes de las últimas dos fechas de la temporada, programadas para diciembre en Lusail y Yas Island. En total, la F2 disputará 14 rondas distribuidas entre Asia, Oceanía, Europa y América.

Noel León y Rafael Villagómez, presencia mexicana en la Fórmula 2

La confirmación de la llegada de la Fórmula 2 a México coincide con la presencia de dos pilotos nacionales en la parrilla de la temporada 2026. Noel León compite con Campos Racing y Rafael Villagómez lo hace con Van Amersfoort Racing. León ha conseguido victorias en las Sprint de Canadá y Mónaco, además de imponerse en la Feature Race de Hungría, con lo que se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera principal de la categoría.

Para León, la posibilidad de competir nuevamente en México representa un regreso ante la afición que lo acompañó antes de continuar su carrera en Europa. “Sería un honor para mí el próximo año estar aquí corriendo por todo el país. Este año, cuando vinimos a América, en Miami y Canadá, había mucha afición mexicana y se sintió verdaderamente el apoyo”, explicó.

El piloto de Campos Racing también recordó su paso previo por el Autódromo Hermanos Rodríguez. “He corrido aquí antes de irme a Europa, en un campeonato de Fórmula 4 cuando quedé campeón, así que sé lo que se siente entrar al Foro Sol y sentir la energía mexicana”, señaló.

Sobre sus objetivos para el cierre de 2026, añadió: “El objetivo es muy claro: estar dentro del top tres en el campeonato de pilotos y terminar lo más alto posible”.

Rafael Villagómez destacó, por su parte, el papel de la categoría dentro del camino hacia el máximo circuito. “La Fórmula 2 es la sala de espera de la Fórmula 1. Es un campeonato supercompetitivo, con una parrilla llena de talento. Cada detalle, cada décima hace la diferencia en cualquier fin de semana”, comentó el piloto de Van Amersfoort Racing, quien también calificó como un orgullo representar a México.

Villagómez dejó claro que su siguiente objetivo es alcanzar la Fórmula 1. “Cualquier piloto quiere ganar y quiere estar en Fórmula 1, y para mí ese es el objetivo. Sabemos que hay mucho trabajo detrás y quiero demostrar que me lo merezco. La meta es la Fórmula 1”, concluyó.

La F2 busca crecer sin aumentar los costos para los equipos

Bruno Michel explicó que la expansión territorial del calendario se realizó bajo un esquema que busca evitar un impacto adicional para las escuderías. Fórmula 2 cubrirá los costos de transporte vinculados con las nuevas sedes, una medida con la que la organización pretende mantener la viabilidad financiera del campeonato mientras lleva la categoría a nuevos mercados.

El directivo señaló que el calendario de 2027 ofrecerá una temporada repartida en cuatro continentes y con una secuencia de fechas más equilibrada.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, destacó también el papel de la categoría dentro del proceso de formación: “Fórmula 2 continúa desempeñando un papel fundamental como el camino definitivo hacia Fórmula 1, al dar a los jóvenes pilotos la oportunidad de competir en el mismo escenario que la máxima categoría”.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, añadió que la llegada de Estambul y Ciudad de México permitirá llevar la F2 a nuevas audiencias y ofrecer a los pilotos una mayor variedad de circuitos.

En la Ciudad de México, el programa de Fórmula 2 contemplará 45 minutos de práctica libre, una clasificación de 30 minutos, una carrera Sprint de 45 minutos más una vuelta y una Feature Race de 60 minutos más una vuelta.

La capital mexicana será la ronda 12 de las 14 previstas para 2027, antes de las visitas a Qatar y Abu Dhabi que cerrarán la campaña. La llegada de la categoría permitirá al público mexicano conocer de cerca una parte del proceso que conecta las fórmulas de desarrollo con la parrilla de Fórmula 1.

Calendario completo de la Fórmula 2 para la temporada 2027

Sakhir, Bahréin | 12-14 de marzo

Jeddah, Arabia Saudita | 19-21 de marzo

Melbourne, Australia | 2-4 de abril

Montreal, Canadá | 20-23 de mayo*

Mónaco, Mónaco | 3-6 de junio

Silverstone, Gran Bretaña | 2-4 de julio

Spielberg, Austria | 9-11 de julio

Monza, Italia | 3-5 de septiembre

Madrid, España | 10-12 de septiembre

Bakú, Azerbaiyán | 24-26 de septiembre

Estambul, Turquía | 1-3 de octubre**

Ciudad de México, México | 29-31 de octubre

Lusail, Qatar | 3-5 de diciembre

Yas Island, Abu Dhabi | 10-12 de diciembre

Sujeto a contrato.

** Sujeto a homologación del circuito por parte de la FIA.

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