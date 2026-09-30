¿Invicto? El breve paso de Jorge Kawhagi en el boxeo: así fue su polémica última pelea

Jorge Kahwagi no solo fue político, también fue boxeador | Foto: AFP

Jorge Kahwagi falleció a los 58 años, según se dio a conocer este miércoles 30 de septiembre, y además de figurar en la vida política o en reality shows, el mexicano tuvo un breve paso por el boxeo profesional, coronándose incluso como campeón de la división crucero.

El también abogado y empresario disputó solo 12 combates encima del encordado; sin embargo, registró un récord de 12 victorias, todas por knock out (KO), con cero empates y cero derrotas de 2002 a 2015.

Jorge Kahwagi y su impresionante paso por el box

Jorge Kahwagi Macari debutó en el boxeo profesional en noviembre de 2001 contra Perry Williams en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, California. El representante mexicano inició su carrera con una victoria, según el portal de BoxRec; su oponente también estaba haciendo su debut.

El mexicano combatió 12 veces en la división de peso crucero y registró una marca de 100% KO desde su debut hasta su último combate:

Perry Williams (Estados Unidos) | Noviembre de 2001 en California, EE.UU. | Victoria por KO Daryl Brown (Estados Unidos) | Noviembre de 2001 en Chihuahua, México | Victoria por KO José López (México) | Febrero de 2002 en Texas, EE.UU. | Victoria por KO Laszlo Zsilak (Hungría) | Marzo de 2002 en Madrid, España| Victoria por KO Richard Wilson (Estados Unidos) | Mayo de 2002 en Madrid, España | Victoria por KO Alexey Osokin (Rusia) | Agosto de 2002 en San Petersburgo, Rusia| Victoria por KO Alexey Osokin (Rusia) | Febrero de 2003 en la Ciudad de México, México| Victoria por KO Buck Smith (Estados Unidos) | Mayo de 2003 en Baja California, México | Victoria por KO Mario Maciel (México) | Noviembre de 2003 en Baja California, México | Victoria por KO Dwayne Swift (Estados Unidos) | Enero de 2004 en la Ciudad de México, México | Victoria por KO Roberto Coelho (Brasil) | Julio de 2005 en Baja California Sur, México | Victoria por KO Ramón Olivas Echeverría (México) | Julio de 2015 en Cebu City, Filipinas | Victoria por KO

Fuente: BoxRec

Jorge Kahwagi en el pesaje para su pelea contra Osokin en 2003 | Foto: AFP

Con excepción de Daryl Brown, todos los rivales de Jorge Kahwagi llegaban con rachas negativas en sus últimos seis encuentros y luchó la mitad de sus peleas de local en territorio mexicano.

El mexicano tuvo una pausa del boxeo de 2005 a 2015, lapso en el que fungió como diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal) en la LXI Legislatura, de 2009 a 2012. Tres años después de dejar sus tareas legislativas, regresó a los cuadriláteros para una última pelea.

La polémica última pelea de Jorge Kahwagi

Jorge Kahwagi y su compatriota Ramón Olivas se enfrentaron en julio de 2015 en Filipinas, en lo que significaba la primera pelea del exdiputado en exactamente 10 años.

El combate solo duró poco menos de un minuto, ya que el árbitro detuvo la pelea por knock out técnico tras ver al rival semitendido sobre las cuerdas; unos segundos antes, ya lo había derribado después de su primer golpe.

La pelea provocó polémica debido a la naturaleza de los golpes y los movimientos de ambos pugilistas, al grado que los usuarios de redes sociales la tacharon de falsa. “Se ve más real la pelea de ‘Pepe el Toro’“, comentaron los usuarios en YouTube.

El portal oficial de BoxRec suscribe la siguiente mención con respecto al combate: “El nocaut fue el resultado de un leve golpe en la mandíbula; la pelea casi con toda seguridad estuvo amañada“.

Nunca se demostró que la última pelea de Jorge Kahwagi estuviera arreglada; sin embargo, el duelo quedó marcado por los golpes débiles y marcados por parte del boxeador que no volvería al ring a partir de ese día.

A pesar de todo, fue campeón en cinco ocasiones

Jorge Kahwagi fue campeón de la división crucero en cinco ocasiones, incluyendo tres campeonatos mundiales de la categoría:

Campeonato Nacional Mexicano de Peso Crucero en 2002 (estaba vacante y lo ganó contra José López)

Campeonato Internacional Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2002 (estaba vacante y lo ganó contra Alexey Osokin)

Campeonato Latino Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2003 (lo ganó contra Alexey Osokin en su revancha)

Campeonato Nacional Mexicano de Peso Crucero en 2003 (lo ganó contra Mario Maciel)

Campeonato Latino Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2004 (estaba vacante y lo ganó contra Dwayne Swift)

Fuente: BoxRec

Cabe destacar que Kahwagi mezcló su paso por los cuadriláteros con su carrera política, pues su primer paso como diputado fue de 2003 a 2004, cuando pidió licencia para poder entrar al reality show de Big Brother VIP.

Luego de su aventura en la televisión, regresó al Congreso de la Unión dos meses después y terminó su carrera legislativa en el año 2006.

¿La pelea más épica de Jorge Kahwagi? El pleito con Cibernético

Jorge Kahwagi visitó los foros del programa “Permítame Tantito” en 2006, en donde protagonizó una acalurada discusión con el luchador profesional Cibernético.

“Demuéstrame qué tan hombre eres, ¿o también vas a comprar las fuercitas?“, lanzó el luchador de la AAA durante un concurso de fuercitas. Ambos protagonizaron una pelea antes de golpearse mutuamente.

Se podrá decir lo que sea de Jorge Kahwagi pero nos regaló uno de los momentos mas glorioso de la television mexicana



Cuando se peleó con el Cibernético 😂momentos sublimes de la TV pic.twitter.com/bTdGUMpJy2 — Danydrugs (@DanydrugSS) September 30, 2026

En 2021, Cibernético habló de su conato de bronca con el periodista Gustavo Adolfo Infante, asegurando que quería dejarlo en ridículo, alimentando por el público que lo repudiaba por su paso en Big Brother VIP.

“En ese tiempo, mucha gente quería ver mal a Kahwagi, les caía mal a todo mundo. Yo fui el detonante de que la gente dijera: ‘Qué bueno que le pegó’. Y ni le pegué, lo derribé y lo sometí. Si le hubiera pegado, estaría cortado en pedacitos y en una fosa“, señaló.

Cibernético declaró que se encaró con el también exdiputado por manchar el honor del boxeo y por estar pactado para perder el duelo de fuercitas. “Él solito se hizo campeón mundial, sus peleas eran más falsas que la tiznada“.

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