¿En qué se va el dinero de los mexicanos? Inegi revela cuánto gastan los hogares al mes

Foto: Cuartoscuro

Los hogares mexicanos tuvieron un gasto corriente promedio de 24 mil 801 pesos mensuales en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La mayor parte del gasto monetario se destinó a alimentos, bebidas y tabaco, seguido de transporte y comunicaciones.

La radiografía del gasto muestra cuánto dinero destinan los hogares cada mes a comida, transporte, educación, cuidados personales, vivienda, limpieza, ropa y salud, además de las diferencias entre quienes viven en localidades rurales y urbanas.

De los 24 mil 801 pesos de gasto corriente mensual, 19 mil 310 pesos correspondieron a gasto monetario y 5 mil 491 pesos a gasto no monetario.

En 2025, el gasto corriente por hogar fue de 24,801 pesos mensuales. Este se compuso de:

▪️gasto corriente monetario de 19,310 pesos

▪️gasto corriente no monetario de 5,491 pesos



La Encuesta Nacional de Gasto (ENG) 2025 permite conocer cuánto gastan los hogares y en qué bienes… pic.twitter.com/xSYAnTOZFW — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 30, 2026

¿En qué gastan más los hogares mexicanos?

El mayor desembolso mensual fue para alimentos, bebidas y tabaco, con 6 mil 746 pesos, equivalentes a 34.9% del gasto corriente monetario.

Le siguieron transporte y comunicaciones, con 3 mil 863 pesos, y educación y esparcimiento, con mil 634 pesos.

Los cuidados personales representaron un gasto promedio de mil 555 pesos mensuales.

Así se distribuyó el gasto corriente monetario promedio mensual:

Rubro Gasto mensual promedio Alimentos, bebidas y tabaco 6,746 pesos Transporte y comunicaciones 3,863 pesos Educación y esparcimiento 1,634 pesos Cuidados personales 1,555 pesos Vivienda y servicios 1,524 pesos Enseres domésticos, limpieza y cuidado de la casa 1,324 pesos Vestido y calzado 925 pesos Salud 901 pesos Transferencias y otros gastos 839 pesos

Los montos corresponden al gasto corriente monetario promedio mensual de 2025 y están expresados en pesos corrientes.

Comida: el principal gasto de los hogares

Los alimentos, bebidas y tabaco representaron más de una tercera parte del gasto corriente monetario de los hogares.

Dentro de este rubro, los mayores desembolsos mensuales fueron para carnes, con mil 217 pesos; cereales, con 836 pesos, y verduras, con 500 pesos. En contraste, el gasto promedio en tabaco fue de 37 pesos; en azúcar y mieles, 38 pesos, y en especias y aderezos, 52 pesos.

Al revisar los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar por tipo de nutrientes, las proteínas de origen animal concentraron el mayor gasto, con mil 986 pesos mensuales, equivalentes a 38.2% de ese gasto. Este tipo de alimentos estuvo presente en 94.2% de los hogares.

En este grupo destacaron las aves, con 446 pesos; carne de res y ternera, con 410 pesos; derivados de la leche, con 221 pesos; leche, con 218 pesos, y huevo, con 208 pesos.

¿Cuánto gastan los hogares en transporte y comunicaciones?

El segundo mayor rubro fue transporte y comunicaciones, con un promedio de 3 mil 863 pesos mensuales.

Dentro de los servicios de movilidad, los hogares destinaron 231 pesos al mes al transporte colectivo, combi o microbús. El gasto promedio en taxi fue de 149 pesos y el de autobús urbano y suburbano, de 113 pesos.

El gasto en servicios de transporte mediante aplicaciones o con chofer particular pasó de 59 pesos en el primer trimestre a 89 pesos en el cuarto trimestre de 2025.

En los servicios para el hogar, los mayores desembolsos fueron electricidad, con 281 pesos mensuales; agua, con 157 pesos, y telefonía celular con plan, con 137 pesos.

¿Cuánto gastan los hogares rurales y urbanos?

El gasto también cambia dependiendo de dónde viven los hogares.

En las localidades rurales, los alimentos, bebidas y tabaco representaron 40.3% del gasto monetario. En las localidades urbanas, este rubro representó 33.9%.

En cambio, los hogares urbanos destinaron una mayor proporción de su gasto a educación y esparcimiento, con 9.0%, frente a 5.8% en las localidades rurales.

También fue mayor la proporción destinada a vivienda y servicios entre los hogares urbanos: 8.4%, frente a 5.2% en los rurales.

¿En qué estados gastan más los hogares?

El INEGI también encontró diferencias importantes entre las entidades federativas.

La Ciudad de México registró el mayor gasto corriente monetario promedio mensual por hogar, con 28 mil 188 pesos .

registró el mayor gasto corriente monetario promedio mensual por hogar, con . Le siguieron Querétaro, con 27 mil 228 pesos, y Nuevo León, con 26 mil 905 pesos .

. En el otro extremo estuvieron Chiapas, con 12 mil 734 pesos; Campeche, con 13 mil 100 pesos, y Tabasco, con 13 mil 727 pesos.

La diferencia entre la entidad con el mayor y el menor gasto promedio mensual fue de 15 mil 454 pesos.

Además, el Inegi reportó que en Ciudad de México 31.2% del gasto se destinó a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que en Chiapas ese rubro representó 40.0%.

¿Cuánto destinan los hogares al ahorro y al pago de créditos?

Además del gasto corriente, los hogares realizaron erogaciones financieras y de capital por un promedio de 4 mil 107 pesos mensuales durante 2025.

El principal componente fueron los depósitos en cuentas de ahorro, tandas y cajas de ahorro, con un promedio de mil 660 pesos mensuales.

También se registraron mil 75 pesos mensuales en pagos de tarjetas de crédito al banco o casa comercial, 439 pesos para la cuota pagada por vivienda propia y 358 pesos para servicios y materiales de reparación, mantenimiento o ampliación de vivienda.

Estas erogaciones son distintas del gasto corriente, pues corresponden a pagos destinados a adquirir bienes que aumentan o modifican el patrimonio, así como a otros movimientos financieros.

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