¿En qué se va el dinero de los mexicanos? Inegi revela cuánto gastan los hogares al mes

| 12:22 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX

En qué se va el gasto de los hogares mexicanos
Foto: Cuartoscuro

Los hogares mexicanos tuvieron un gasto corriente promedio de 24 mil 801 pesos mensuales en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La mayor parte del gasto monetario se destinó a alimentos, bebidas y tabaco, seguido de transporte y comunicaciones.

La radiografía del gasto muestra cuánto dinero destinan los hogares cada mes a comida, transporte, educación, cuidados personales, vivienda, limpieza, ropa y salud, además de las diferencias entre quienes viven en localidades rurales y urbanas.

De los 24 mil 801 pesos de gasto corriente mensual, 19 mil 310 pesos correspondieron a gasto monetario y 5 mil 491 pesos a gasto no monetario.

¿En qué gastan más los hogares mexicanos?

El mayor desembolso mensual fue para alimentos, bebidas y tabaco, con 6 mil 746 pesos, equivalentes a 34.9% del gasto corriente monetario.

Le siguieron transporte y comunicaciones, con 3 mil 863 pesos, y educación y esparcimiento, con mil 634 pesos.

Los cuidados personales representaron un gasto promedio de mil 555 pesos mensuales.

Así se distribuyó el gasto corriente monetario promedio mensual:

RubroGasto mensual promedio
Alimentos, bebidas y tabaco6,746 pesos
Transporte y comunicaciones3,863 pesos
Educación y esparcimiento1,634 pesos
Cuidados personales1,555 pesos
Vivienda y servicios1,524 pesos
Enseres domésticos, limpieza y cuidado de la casa1,324 pesos
Vestido y calzado925 pesos
Salud901 pesos
Transferencias y otros gastos839 pesos

Los montos corresponden al gasto corriente monetario promedio mensual de 2025 y están expresados en pesos corrientes.

Comida: el principal gasto de los hogares

Los alimentos, bebidas y tabaco representaron más de una tercera parte del gasto corriente monetario de los hogares.

Dentro de este rubro, los mayores desembolsos mensuales fueron para carnes, con mil 217 pesos; cereales, con 836 pesos, y verduras, con 500 pesos. En contraste, el gasto promedio en tabaco fue de 37 pesos; en azúcar y mieles, 38 pesos, y en especias y aderezos, 52 pesos.

Al revisar los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar por tipo de nutrientes, las proteínas de origen animal concentraron el mayor gasto, con mil 986 pesos mensuales, equivalentes a 38.2% de ese gasto. Este tipo de alimentos estuvo presente en 94.2% de los hogares.

En este grupo destacaron las aves, con 446 pesos; carne de res y ternera, con 410 pesos; derivados de la leche, con 221 pesos; leche, con 218 pesos, y huevo, con 208 pesos.

¿Cuánto gastan los hogares en transporte y comunicaciones?

El segundo mayor rubro fue transporte y comunicaciones, con un promedio de 3 mil 863 pesos mensuales.

Dentro de los servicios de movilidad, los hogares destinaron 231 pesos al mes al transporte colectivo, combi o microbús. El gasto promedio en taxi fue de 149 pesos y el de autobús urbano y suburbano, de 113 pesos.

El gasto en servicios de transporte mediante aplicaciones o con chofer particular pasó de 59 pesos en el primer trimestre a 89 pesos en el cuarto trimestre de 2025.

En los servicios para el hogar, los mayores desembolsos fueron electricidad, con 281 pesos mensuales; agua, con 157 pesos, y telefonía celular con plan, con 137 pesos.

¿Cuánto gastan los hogares rurales y urbanos?

El gasto también cambia dependiendo de dónde viven los hogares.

En las localidades rurales, los alimentos, bebidas y tabaco representaron 40.3% del gasto monetario. En las localidades urbanas, este rubro representó 33.9%.

En cambio, los hogares urbanos destinaron una mayor proporción de su gasto a educación y esparcimiento, con 9.0%, frente a 5.8% en las localidades rurales.

También fue mayor la proporción destinada a vivienda y servicios entre los hogares urbanos: 8.4%, frente a 5.2% en los rurales.

¿En qué estados gastan más los hogares?

El INEGI también encontró diferencias importantes entre las entidades federativas.

  • La Ciudad de México registró el mayor gasto corriente monetario promedio mensual por hogar, con 28 mil 188 pesos.
  • Le siguieron Querétaro, con 27 mil 228 pesos, y Nuevo León, con 26 mil 905 pesos.
  • En el otro extremo estuvieron Chiapas, con 12 mil 734 pesos; Campeche, con 13 mil 100 pesos, y Tabasco, con 13 mil 727 pesos.

La diferencia entre la entidad con el mayor y el menor gasto promedio mensual fue de 15 mil 454 pesos.

Además, el Inegi reportó que en Ciudad de México 31.2% del gasto se destinó a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que en Chiapas ese rubro representó 40.0%.

¿Cuánto destinan los hogares al ahorro y al pago de créditos?

Además del gasto corriente, los hogares realizaron erogaciones financieras y de capital por un promedio de 4 mil 107 pesos mensuales durante 2025.

El principal componente fueron los depósitos en cuentas de ahorro, tandas y cajas de ahorro, con un promedio de mil 660 pesos mensuales.

También se registraron mil 75 pesos mensuales en pagos de tarjetas de crédito al banco o casa comercial, 439 pesos para la cuota pagada por vivienda propia y 358 pesos para servicios y materiales de reparación, mantenimiento o ampliación de vivienda.

Estas erogaciones son distintas del gasto corriente, pues corresponden a pagos destinados a adquirir bienes que aumentan o modifican el patrimonio, así como a otros movimientos financieros.

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