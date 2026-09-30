John Cena y Jessica Biel llegan a CDMX para presentar “Matchbox: La película”

Parte del elenco se reunió este miércoles en CDMX. Foto: David Rubí

En un restaurante bar que se ha vuelto tendencia en la Ciudad de México, durante la mañana de este miércoles, se presentó el elenco de la próxima película de Apple TV. “Matchbox: La película”.

Encabezados por el legendario John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris, quienes dan vida a esta historia inspirada en un grupo de amigos, entre los cuales hay un agente de la CIA.

Sin embargo, lo sorprendente aquí es que la trama no está relacionada directamente a la franquicia de Matchbox, sino que es la base para una historia original.

El elenco lo complementan Corey Stoll, Bill Camp, Golshifteh Farahani, Danai Gurira, Daniel Bernhardt y Randeep Hooda para esta trama inspirada en los icónicos juguetes de Mattel, pero que ahora es una aventura internacional llena de acción que marca el regreso de un amigo a su pueblo y, ahora, todos juntos deben unir fuerzas para salvar el mundo.

“Matchbox: La película” fue dirigida por Sam Hargrave, quien también es productor ejecutivo, con guion de David Coggeshall, David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger, entre otros. La cinta se estrena en Apple TV el próximo 9 de octubre a nivel internacional.

Mañana hay Fan event de “Matchbox: La película”

Como se dio a conocer apenas hace unos días, el exluchador y actor John Cena regresó a la México para presentar “Matchbox: La película” y lo hará acompañado del elenco este jueves 1 de octubre, en la plaza Parque Toreo, ubicada sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, justo en el límite con la alcaldía Miguel Hidalgo y al lado del Anillo Periférico.

Habrá entrada libre para los seguidores y se espera que todo el reparto conviva con sus fans, firmen objetos y se tomen selfies a partir de las 15:30 horas.

Posterior a este evento, se realizará la premier de la nueva película de Sam Hargrave.

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