España sale a las calles por la vivienda; protestas se extienden a 23 ciudades

España protesta en las calles por vivienda. Foto: AFP

España vive una jornada de protestas por la vivienda este lunes 28 de septiembre, con concentraciones, cortes de tráfico y asambleas en distintas ciudades, mientras cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó concentraciones en las plazas de 23 ciudades españolas bajo el lema “Tomamos las plazas”, para reclamar medidas frente a los desahucios y los problemas para acceder a una vivienda.

Las movilizaciones ocurren después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada la semana pasada de la vivienda de Madrid donde había vivido durante más de siete décadas.

El movimiento también se desarrolla a pocas horas de que el Gobierno español intente llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley con medidas en materia de vivienda.

Protestas por vivienda se extienden por España

En Málaga, más de mil personas se concentraron frente al Ayuntamiento y algunas instalaron tiendas de campaña con la intención de permanecer en el lugar.

En Barcelona, miles de personas cortaron durante la tarde la avenida Diagonal, después de una jornada de protestas que desde las primeras horas afectó distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, en Madrid, unas 600 personas amanecieron en la Puerta del Sol, donde permanecen alrededor de 350 tiendas instaladas desde el fin de semana.

Las movilizaciones también llegaron a:

Sevilla

Cádiz

Huelva

Córdoba

Palma

Zaragoza

En Zaragoza, decenas de personas participaron en una asamblea convocada por el Sindicato de Inquilinas.

En Madrid y Barcelona, las acampadas surgieron después del desalojo de Maricarmen Abascal. Los participantes han relatado dificultades para conservar o encontrar una vivienda y han reclamado medidas para atender la situación.

¿Qué reclaman los manifestantes por la vivienda?

La movilización busca presionar al Ejecutivo español para que las nuevas medidas incorporen las principales demandas de los sindicatos de inquilinos.

Entre las peticiones se encuentran una mayor protección frente a los desahucios, modificaciones a la duración de los contratos de alquiler y medidas relacionadas con los alquileres de temporada y por habitaciones.

Las protestas también tienen como contexto el incremento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.

Los manifestantes han señalado situaciones relacionadas con amenazas de desalojo, alquileres que han aumentado y habitaciones cuyo costo representa una parte importante de los ingresos de quienes las ocupan.

Pedro Sánchez defiende nuevas medidas de vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que es “razonablemente optimista” sobre la aprobación en el Congreso de los Diputados de dos decretos relacionados con vivienda, pese a que su Ejecutivo no cuenta con mayoría en la cámara.

Sánchez hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El mandatario cuestionó la postura del Partido Popular (PP), que anunció que votará en contra de las medidas.

Sánchez sostuvo que el debate sobre la vivienda involucra a personas que han sufrido desahucios y a quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda en alquiler o compra.

Uno de los decretos contempla la renovación automática de los contratos de alquiler cuando lleguen a su vencimiento, una medida reclamada por los sindicatos de inquilinos y rechazada por sectores de la derecha.

De acuerdo con la información proporcionada, el segundo texto se publicará el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establecerá que un propietario que quiera terminar un contrato de alquiler deberá indemnizar al inquilino por un mínimo de 12 meses de renta, salvo que justifique la rescisión por alguno de los motivos previstos.

Entre estos motivos se encuentra que el propietario o algún allegado necesite la vivienda.

Decreto contempla medidas contra compras especulativas

El primer texto ya publicado incluye la prohibición de que determinadas entidades o empresas dedicadas a adquirir bienes inmuebles realicen “compra especulativa” de vivienda.

El Gobierno español puso como objetivo a los llamados “fondos buitre”, definidos en el decreto como entidades que adquieren bienes inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios inferiores al 70% de su valor de mercado para maximizar su rentabilidad.

Otra de las medidas contempla los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Estos desalojos podrán ser suspendidos hasta finales de 2030, especialmente cuando sean ordenados por fondos de inversión.

Desalojo de mujer de 87 años detonó protestas

El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, se convirtió en uno de los motivos de las actuales movilizaciones por la vivienda en España.

La mujer fue desalojada la semana pasada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante aproximadamente siete décadas.

Según la información proporcionada, la vivienda había sido adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler en 275%.

Tras el desalojo, cientos de activistas instalaron una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras las movilizaciones se extendieron posteriormente a otras ciudades españolas.

En Barcelona, los manifestantes también instalaron tiendas de campaña en la céntrica Plaza de Cataluña, como parte de las protestas para exigir cambios en las políticas de vivienda, alquileres y desahucios.

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