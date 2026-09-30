Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

| 12:51 | Bryan Rivera González | Uno TV

Entérate de las noticias más importantes de esta mañana.

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

Ciclón Rachel

El ciclón Rachel se convirtió en huracán categoría 1 frente a las costas de Jalisco. Hay alerta de lluvias y fuertes vientos en Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.

Feminicidio de Fernanda

El feminicidio de Fernanda Gastélum, una joven maestra con ocho meses de embarazo, ha generado consternación en Sinaloa. Su familia exige justicia.

Gubernatura de Nayarit

Jasmine Bugarín, recién designada coordinadora de Morena en Nayarit rumbo a las elecciones de 2027, tendría que renunciar a su doble nacionalidad si pretende buscar la gubernatura, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Caos en vuelo

Uno de los pilotos del vuelo FlyDubai presuntamente intentó apuñalar a su compañero durante el trayecto con destino a Tel Aviv.

Muere Jorge Kahwagi

Jorge Kahwagi, exboxeador profesional y exdiputado federal, falleció a los 58 años. Se desconoce su causa de muerte.

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