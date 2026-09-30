Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El ciclón Rachel se convirtió en huracán categoría 1 frente a las costas de Jalisco. Hay alerta de lluvias y fuertes vientos en Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.
El feminicidio de Fernanda Gastélum, una joven maestra con ocho meses de embarazo, ha generado consternación en Sinaloa. Su familia exige justicia.
Jasmine Bugarín, recién designada coordinadora de Morena en Nayarit rumbo a las elecciones de 2027, tendría que renunciar a su doble nacionalidad si pretende buscar la gubernatura, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los pilotos del vuelo FlyDubai presuntamente intentó apuñalar a su compañero durante el trayecto con destino a Tel Aviv.
Jorge Kahwagi, exboxeador profesional y exdiputado federal, falleció a los 58 años. Se desconoce su causa de muerte.
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