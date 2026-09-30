Carlos Trejo cuenta los supuestos fenómenos paranormales que presenció en “La Granja VIP 2026”

Carlos Trejo cuenta sucesos paranormales. Foto: Cuartoscuro

Carlos Trejo aseguró que presenció dos supuestos fenómenos paranormales durante su estancia en “La Granja VIP 2026”, relató que vio una sombra desvanecerse y una cuenta de un collar girando por sí sola dentro de las instalaciones del reality de TV Azteca.

En una entrevista posterior a su salida del programa, Trejo explicó que ambos episodios ocurrieron durante su convivencia con los demás participantes, uno de ellos, según contó, estuvo relacionado con Natalia Alcocer y el fallecimiento de su padre.

El primer episodio ocurrió cuando Trejo se dirigía al baño, de acuerdo con su relato, en ese momento observó una sombra que se desplazaba hacia la sala del inmueble.

“A la hora de que iba a entrar al baño, ver una sombra cómo iba caminando hacia la sala, esa inconfundible, y vi, la vi perfectamente, se desvaneció”, contó.

El investigador no dio más detalles sobre las circunstancias del avistamiento ni mencionó si alguno de sus compañeros presenció lo mismo.

Una cuenta del collar de Natalia Alcocer habría girado sola

El segundo episodio que relató Carlos Trejo ocurrió después de que Natalia Alcocer le hablara sobre la muerte de su padre.

Según explicó, la participante le contó que una noche antes se le había roto un collar. Al día siguiente, mientras se encontraba en los baños, Trejo aseguró que vio una de las cuentas del accesorio girar por sí sola.

“Estaba yo en los baños, cuando salgo, una de esas perlitas estaba girando ahí sola”, relató.

Trejo dijo que recogió la pieza y buscó a Natalia para preguntarle si la reconocía.

“Fui, la agarré, la puse ahí y fui y le dije: ‘Oye, Naty, ¿tú conoces estos?’”, recordó.

De acuerdo con su versión, Alcocer identificó la cuenta como parte del collar que se le había roto. El investigador también afirmó que la conversación quedó grabada y que el material se encuentra en los archivos de la producción del reality.

Tras lo ocurrido, Trejo le comentó a su compañera que el episodio podría tener un significado relacionado con su padre fallecido.

“Le digo: ‘Creo que tu papá te quiere mandar algún mensaje’”, relató.

Carlos Trejo también hizo una regresión a otra participante

Además de las experiencias que calificó como paranormales, Trejo habló sobre una dinámica que realizó con otra participante, a quien identificó como Pimpi.

El investigador describió el ejercicio como una regresión en la que buscó conectar a la concursante con la figura materna.

“Si se dan cuenta en la grabación, de repente empezó a hablar como si fuera la mamá”, explicó.

Trejo calificó el momento como una experiencia emotiva durante su paso por el programa.

Carlos Trejo fue el tercer eliminado de La Granja VIP 2026

Los relatos de Carlos Trejo se dieron después de su eliminación de “La Granja VIP 2026”, reality de TV Azteca en el que participó junto a otras figuras del espectáculo.

Durante la entrevista, también habló sobre la convivencia con sus compañeros y destacó la relación que desarrolló con Pablo Montero e Ivonne Montero, a quien describió como “una mujer hermosa, bellísima, guerrera”.

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