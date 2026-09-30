Pasaporte estadounidense en línea: quiénes podrán hacer el trámite digital desde 2027

Pasaporte de Estados Unidos ya podrá tramitarse en línea. Foto: Shutterstock.

Sacar tu primer pasaporte estadounidense todavía implica documentos impresos, fotografía y una visita presencial. Eso comenzará a cambiar en 2027. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Washington que Estados Unidos prepara un sistema para que los estadounidenses puedan solicitar su primer pasaporte completamente por internet.

La novedad llegará a través de America.gov, la nueva plataforma federal diseñada para concentrar trámites y servicios del gobierno. El cambio es importante porque la renovación digital ya existe; lo verdaderamente nuevo será abrir internet a quienes nunca han tenido un pasaporte estadounidense.

¿Quiénes podrán solicitar el pasaporte estadounidense en línea en 2027?

Rubio fue bastante claro sobre el objetivo: a partir del próximo año, los estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente en línea.

Durante la presentación de America.gov, el secretario mostró cómo funcionaría el sistema. El usuario podrá iniciar sesión, completar la información requerida, tomar o cargar su fotografía desde un teléfono, pagar digitalmente y seguir el progreso de su solicitud.

La meta es todavía más ambiciosa. El Departamento de Estado busca que la gran mayoría de los estadounidenses pueda solicitar un pasaporte o una passport card mediante America.gov para finales de 2027.

Eso no significa, al menos por ahora, que absolutamente todas las personas calificadas podrán hacerlo desde el primer día.

El gobierno todavía debe publicar los requisitos definitivos, posibles excepciones y la fecha exacta en que comenzará el servicio. Por eso, si necesitas tu primer pasaporte ahora, no debes esperar a 2027.

¿Cómo se solicita el primer pasaporte actualmente?

Aquí está la gran diferencia.

El Departamento de Estado establece actualmente que un adulto que solicita su primer pasaporte estadounidense debe acudir personalmente a una instalación autorizada de aceptación. Hay más de 7 mil 500 en Estados Unidos, entre oficinas de correos, bibliotecas y oficinas gubernamentales locales.

Normalmente necesitas presentar:

Formulario DS-11

Evidencia física de ciudadanía estadounidense

Identificación con fotografía

Fotografía que cumpla los requisitos del pasaporte

Pago de las tarifas correspondientes

El propio Departamento de Estado advierte que actualmente no acepta evidencia digital de ciudadanía, como un certificado de nacimiento electrónico, para estas solicitudes.

Este es precisamente uno de los puntos que el gobierno tendrá que aclarar antes de llevar el proceso completamente a internet.

¿Podrás tomar la foto del pasaporte desde tu teléfono?

Esa es una de las novedades más prácticas.

Durante la demostración del nuevo sistema, Rubio mostró que el solicitante podría tomarse la fotografía con el teléfono o cargar una imagen desde un dispositivo. La plataforma permitiría revisar cómo se verá antes de enviarla.

El proceso también contempla identificación mediante Login.gov, pago electrónico y seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

Suena como un cambio menor hasta que recuerdas todo lo que implica actualmente obtener el primer pasaporte: localizar una oficina, conseguir la fotografía, reunir los documentos físicos y, en algunos lugares, conseguir una cita.

¿Ya puedes renovar el pasaporte estadounidense por internet?

Sí, y aquí conviene no mezclar ambos trámites.

Estados Unidos ya permite la renovación de pasaportes en línea para ciudadanos elegibles que buscan servicio rutinario. El Departamento de Estado mantiene ese sistema activo y separado del procedimiento para obtener un pasaporte por primera vez.

La digitalización ha reducido considerablemente el tiempo que una persona dedica a completar la solicitud. El propio Departamento de Estado explicó recientemente que un proceso de renovación que antes podía tomar alrededor de 40 minutos de trámites pasó a completarse en aproximadamente 10 minutos en línea.

¿Cuánto tarda actualmente en llegar un pasaporte?

Mientras llega el nuevo sistema, las reglas actuales siguen vigentes.

A finales de septiembre de 2026, el Departamento de Estado establece un tiempo de procesamiento de 4 a 6 semanas para el servicio rutinario y de 2 a 3 semanas para el servicio expedito, que tiene un cargo adicional. Los tiempos de envío no están incluidos y pueden sumar varias semanas al proceso.

Así que hay una advertencia sencilla: si tienes un viaje próximo, no esperes al lanzamiento del nuevo trámite digital.

2027 promete quitarle papel, filas y citas a uno de los trámites más conocidos de Estados Unidos. Pero hasta que el Departamento de Estado publique las reglas definitivas, la vieja solicitud presencial seguirá siendo el camino para quien busca su primer pasaporte.

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