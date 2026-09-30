Redes sociales, bajo la lupa: EE. UU. revisará desde hoy perfiles de quienes busquen tres categorías de visa

EE. UU. revisará redes sociales para autorizar visas. Foto: Reuters

Solicitar una visa para Estados Unidos tendrá una modificación importante para ciertas categorías, pues las autoridades revisarán las redes sociales de quienes busquen tramitar el documento necesario para ingresar al país del norte.

La medida, que iniciará hoy, de acuerdo con información dada a conocer por la Embajada de Estados Unidos en México, se hará efectiva para los solicitantes de las visas: TN, TD e I.

Redes sociales bajo la lupa para solicitar visa de EE. UU.

A partir de este 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos ampliará la revisión de redes sociales para solicitantes de determinadas visas de no inmigrante, incluidas las categorías TN, TD e I.

📢 ¡Atención, solicitantes de visas TN, TD e I!

A partir del 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales a estas categorías de visas. 📱🇺🇸

Si vas a solicitar una visa TN, TD o I, recuerda:



✅ Mantener tus cuentas de redes sociales… pic.twitter.com/MijkBbCwOq — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 29, 2026

La medida alcanza a profesionales que buscan trabajar en Estados Unidos mediante una visa TN, a sus dependientes con visa TD y a representantes de medios de comunicación extranjeros que solicitan una visa.

Hay una precisión importante en las fechas: mientras la Embajada de Estados Unidos en México difundió en redes sociales que la medida comenzaría el 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado señala en su página oficial que la ampliación de la revisión de redes sociales entra en vigor el 1 de octubre.

La diferencia corresponde a la fecha comunicada en cada canal oficial.

¿A quiénes aplica la revisión de redes sociales?

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos, los solicitantes de estas categorías deberán facilitar la revisión de sus perfiles en redes sociales.

Las visas I corresponden a representantes de medios de comunicación extranjeros. Por su parte, las TN están dirigidas a determinados profesionales de México y Canadá contemplados en el acuerdo comercial entre los países, mientras que las TD corresponden a cónyuges e hijos de titulares de una visa TN.

El gobierno estadounidense también mantiene esta revisión para otras categorías de visas, entre ellas H-1B y sus dependientes, F, M, J, A-3, C-3, G-5, H-3, H-4, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

¿Qué deben hacer los solicitantes?

Una de las indicaciones difundidas por las autoridades estadounidenses es configurar las cuentas de redes sociales como “públicas” o “abiertas”.

La recomendación aplica desde el momento de la entrevista para la visa y hasta recibirla, con el objetivo de facilitar la revisión de los perfiles por parte de los funcionarios consulares.

Por ello, quienes tengan programada una entrevista para una visa TN, TD o I deberán considerar esta indicación antes de acudir a su cita.

¿Qué implica la revisión?

La revisión de redes sociales forma parte del proceso de evaluación de determinadas solicitudes de visa de no inmigrante.

La ampliación no significa que todas las personas que soliciten una visa estadounidense estén sujetas a la misma revisión, pues la medida se aplica a las categorías especificadas por el Departamento de Estado.

Los solicitantes deben consultar las instrucciones vigentes de la representación diplomática estadounidense correspondiente antes de su entrevista, ya que los requisitos y procedimientos consulares pueden actualizarse.

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