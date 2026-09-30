Señalamientos de EE.UU. en Baja California: especialista pide investigar posibles vínculos con crimen organizado

El especialista en Seguridad Pública Víctor Manuel Sánchez analizó los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una presunta red vinculada con una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.

En entrevista, para Uno TV, explicó que las sanciones buscan congelar activos relacionados con el sistema financiero estadounidense y señaló que la información podría derivar posteriormente en investigaciones y procesos contra las personas involucradas.

Sánchez Valdés destacó que entre los señalados aparecen empresarios y exfuncionarios de áreas como seguridad pública y aduanas. A juicio del especialista, estos indicios muestran el alcance que pueden tener las redes criminales para establecer vínculos con actores políticos, funcionarios y empresarios. También consideró necesario que las autoridades mexicanas realicen investigaciones propias y trabajen de manera coordinada con la nación americana para determinar posibles responsabilidades.

El especialista subrayó que los señalamientos no equivalen a determinar responsabilidades y afirmó expresamente que no estaba asegurando la culpabilidad de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Finalmente, cuestionó que investigaciones realizadas en Estados Unidos sean las que revelen posibles entramados criminales en México y sostuvo que corresponde a las autoridades mexicanas investigar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.