¿Te pueden adelantar el aguinaldo por el “Buen Fin”? Esto dice la ley

Los aguinaldos deben entregarse antes del 20 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Algunos trabajadores podrán recibir un adelanto de su aguinaldo de cara al “Buen Fin” 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. El pago anticipado es posible, pero no es una obligación para las empresas.

La Ley Federal del Trabajo establece que esta prestación debe entregarse antes del 20 de diciembre. La legislación no indica que el patrón deba esperar hasta ese mes para entregarla.

No obstante, dicho ordenamiento tampoco obliga al patrón a adelantar el aguinaldo, por lo que el empleador debe decidir realiza el pago en diciembre o noviembre, para que sus trabajadores dispongan de ese dinero en El Buen Fin 2026.

¿Quiénes ya anunciaron el adelanto de aguinaldo para el “Buen Fin” 2026?

Hasta el momento, solo el Gobierno Federal ha establecido el adelanto de una parte del aguinaldo para servidores públicos a partir del 10 de noviembre, tres días antes del “Buen Fin” 2026.

En un decreto, la Presidencia de la República estableció que esta prestación podrá adelantarse a partir del 10 de noviembre, siguiendo la práctica de años anteriores.

Aplica para:

Personas servidoras públicas cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Personal operativo de confianza.

Personal de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

Personal militar en activo.

Determinados pensionistas y otros grupos expresamente contemplados en el decreto.

¿Cuándo debe pagar el aguinaldo?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen hasta el 20 de diciembre como fecha límite para realizar el pago.

El monto mínimo equivale a 15 días de salario para quienes hayan trabajado el año completo. Si la persona trabajó menos de un año, tiene derecho a recibir la parte proporcional.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

La decimosexta edición del “Buen Fin” se llevará a cabo durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre de 2026.

El evento busca incentivar el consumo y la actividad comercial mediante promociones y descuentos en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, un 7,3% más que en 2025, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

De la derrama proyectada:

186 mil millones de pesos corresponderían a tiendas físicas.

49 mil millones por comercio electrónico.

Los productos de moda, electrónicos, belleza, electrodomésticos y celulares se encuentran entre los que generan mayor interés.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará un sorteo el 4 de diciembre, con una bolsa total de 500 millones de pesos para consumidores y comercios participantes.

Para participar, las compras deben realizarse de 13 al 17 de noviembre, en establecimientos registrados y con tarjetas de crédito o débito de instituciones participantes.

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