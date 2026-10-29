Kimi Antonelli presenta problemas de salud previo al GP de México 2026

Kimi Antonelli presenta problemas de salud Foto: Reuters

Un día antes de que inicien las actividades del Gran Premio de México 2026, Kimi Antonelli se ausentó de los compromisos con los medios de comunicación debido a una enfermedad viral.

En un comunicado breve lanzado por Mercedes, se informó que el piloto italiano fue eximido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de presentarse con la prensa para poder descansar y estar disponible a partir de mañana.

“Kimi se siente indispuesto hoy mientras se recupera de una enfermedad viral. Como precaución, la FIA lo ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que regrese mañana”, se lee en las redes de la escudería.

Cabe señalar que el piloto no ha mencionado nada al respecto sobre su estado de salud. Por otra parte, la escudería no brindó más detalles sobre los problemas de salud de Kimi.

Kimi is feeling under the weather today as he recovers from a viral illness. As a precaution, the FIA has excused him from his mandatory media duties to give him the chance to rest ahead of the weekend. We expect him to be back tomorrow. pic.twitter.com/3rNOKL4WMc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2026

Kimi Antonelli a un paso de ser campeón

Kimi Antonelli está descansando para recuperarse y estar listo para el Gran Premio de México, donde podría hacer historia al proclamarse como el campeón más joven en la historia de la F1.

Al, momento, Antonelli suma 365 puntos con 9 victorias durante la temporada, con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y de 124 sobre Lewis Hamilton.

Después de México aún quedarán los grandes premios de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, con 100 puntos por disputarse, lo que le daría el campeonato al piloto de Mercedes si queda en noveno lugar o mejor.

¿Quién es Andrea Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli nació en Bolonia, Italia, el 25 de agosto de 2006 y desde muy temprana edad se interesó por el automovilismo y comenzó su carrera en el karting, donde consiguió importantes triunfos.

Su talento lo llevó a competir en categorías superiores, conquistando los campeonatos de Fórmula 4 de Italia y Alemania en 2022. Posteriormente, en el año 2024, participó en la Fórmula 2, antes de dar el salto a la máxima categoría del automovilismo en 2025, cuando Mercedes lo eligió para ocupar el lugar que dejó Lewis Hamilton.

El Gran Premio de México regresó al calendario de la Fórmula 1 en el año 2015, pero el Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito histórico del automovilismo que debutó en 1962 para una carrera no puntuable para el campeonato.

Ya en 1963 se convirtió en un Gran Premio oficial, convirtiéndose en una de las citas importantes para el cierre de la temporada.

Este año, el Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 30 de octubre al primero de noviembre y los horarios son:

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 12:30 a 13:30 horas

Práctica 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 11:30 a 12:30 horas

Calificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

Cabe señalar que, además de lo histórico que podría ser la coronación de Kimi Antonelli en México.

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