Cuauhtémoc Cárdenas: quiénes fueron sus principales compañeros políticos

Cuauhtémoc Cárdenas y sus compañeros políticos. Fotos: Cuartoscuro

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estuvo ligada a dirigentes que impulsaron cambios dentro del sistema político mexicano y contribuyeron a construir una alternativa electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Algunos lo acompañaron en la Corriente Democrática, otros participaron en la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y varios compartieron con él distintas etapas de la izquierda nacional.

Entre los personajes más representativos de ese recorrido se encuentran Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo, con quienes coincidió en la reorganización de las fuerzas opositoras durante las décadas de 1980 y 1990. También tuvo vínculos políticos con Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a dirigir el PRD y posteriormente encabezó otro proyecto partidista.

Éstos son ocho políticos que coincidieron con Cárdenas en momentos importantes de su carrera, ya fuera como aliados, compañeros de partido o participantes en movimientos que marcaron la historia reciente de México.

1. Porfirio Muñoz Ledo: compañero en la ruptura con el PRI

Porfirio Muñoz Ledo (1933-2023) fue uno de los principales aliados políticos de Cárdenas durante la formación de la Corriente Democrática del PRI, en 1987.

Ambos cuestionaron los mecanismos de selección de candidaturas dentro del partido y participaron en la construcción de una opción opositora para las elecciones presidenciales de 1988.

Posteriormente, Muñoz Ledo participó en la fundación del PRD. Aunque sus trayectorias tuvieron diferencias y desencuentros, su nombre quedó ligado al proceso que transformó la izquierda mexicana en una fuerza electoral organizada.

Estatus: fallecido en 2023

2. Ifigenia Martínez: economista y fundadora del PRD

Ifigenia Martínez (1930-2024) fue economista, académica y legisladora. Formó parte de la Corriente Democrática y acompañó a Cárdenas y Muñoz Ledo en el movimiento que cuestionó la estructura interna del PRI.

También participó en la fundación del PRD en 1989. Su carrera legislativa y su trabajo en favor de la participación política de la izquierda la convirtieron en una figura relevante de ese movimiento.

En septiembre de 2024 presidió la sesión de instalación de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, semanas antes de su fallecimiento.

Estatus: fallecida en 2024

3. Heberto Castillo: respaldo a la candidatura presidencial de 1988

Heberto Castillo Martínez (1928-1997), ingeniero y dirigente de izquierda, fue uno de los personajes que contribuyeron a reunir distintas corrientes políticas alrededor de Cárdenas.

En 1988 era candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista, pero retiró su candidatura para respaldar al abanderado del Frente Democrático Nacional. La decisión permitió concentrar el apoyo de distintas organizaciones opositoras en torno a una sola candidatura.

Después participó en la creación del PRD. Su trayectoria estuvo vinculada a los movimientos sociales y a la organización de la izquierda mexicana.

Estatus: fallecido en 1997

4. Andrés Manuel López Obrador: del PRD a Morena

Andrés Manuel López Obrador coincidió políticamente con Cárdenas dentro del PRD, partido al que llegó en 1989 después de dejar el PRI. En 1996 obtuvo la presidencia nacional de esa organización, con el respaldo de Cárdenas, quien entonces era una de sus principales figuras.

López Obrador construyó después su propio proyecto político, primero mediante el movimiento que dio origen a Morena y posteriormente como presidente de México entre 2018 y 2024.

La relación entre ambos tuvo coincidencias, pero también diferencias públicas, particularmente sobre el rumbo político del país y algunas decisiones gubernamentales.

Estatus: vivo

5. Gilberto Rincón Gallardo: una figura de la izquierda democrática

Gilberto Rincón Gallardo (1939-2008) fue un dirigente político que participó en la construcción de la izquierda mexicana y en el proceso que llevó a la fundación del PRD.

Su trayectoria estuvo ligada a distintas organizaciones políticas y a la defensa de los derechos humanos. Más adelante fundó el partido Democracia Social y fue candidato presidencial en el año 2000. Su participación en el movimiento de izquierda coincidió con la etapa en que Cárdenas encabezaba la construcción de una alternativa política nacional.

Estatus: fallecido en 2008

6. Jesús Zambrano: integrante de la generación fundadora del PRD

Jesús Zambrano Grijalva fue uno de los dirigentes que participaron en el desarrollo del PRD desde sus primeros años. Antes de integrarse a ese partido, formó parte de organizaciones de izquierda y de los movimientos que confluyeron en la construcción de una opción electoral opositora.

Con el paso de los años, Zambrano ocupó cargos de dirección dentro del partido, incluida la presidencia nacional. Su trayectoria representa la continuidad de una generación que participó en la organización partidista posterior a la elección presidencial de 1988.

Estatus: vivo

7. Amalia García: fundadora del PRD y aliada política de Cárdenas

Amalia Dolores García Medina participó en la construcción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros dirigentes de izquierda. Ambos formaron parte de la generación que impulsó una alternativa política al PRI y buscó ampliar la competencia electoral en México.

García ocupó distintos cargos dentro del PRD, entre ellos la presidencia nacional del partido de 1999 a 2002. Su trayectoria también incluyó una diputación federal, una senaduría y el gobierno de Zacatecas, que encabezó de 2004 a 2010. En 2018 renunció al PRD después de casi tres décadas de militancia y, posteriormente, se incorporó a Movimiento Ciudadano, partido por el que llegó nuevamente al Senado en la LXVI Legislatura.

Estatus: viva

8. Rodolfo González Guevara: participante en la Corriente Democrática

Rodolfo González Guevara fue uno de los políticos que acompañaron el movimiento interno del PRI que desembocó en la Corriente Democrática. Junto con Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, participó en los esfuerzos por impulsar cambios en los mecanismos de decisión del partido.

La ruptura de ese grupo con el PRI abrió el camino para la candidatura presidencial de Cárdenas en 1988 y para la posterior creación del PRD. González Guevara forma parte de los nombres vinculados a esa etapa de reorganización política.

Estatus: fallecido

Una generación que transformó la izquierda mexicana

Los vínculos políticos de Cuauhtémoc Cárdenas con estos personajes abarcaron diferentes momentos: desde la inconformidad interna en el PRI hasta la fundación del PRD y la competencia electoral por el Gobierno de la capital y la Presidencia de México.

Las coincidencias no significaron que todos mantuvieran una relación cercana durante toda su carrera. Algunos se distanciaron, tomaron caminos partidistas diferentes o sostuvieron diferencias públicas. Sin embargo, sus trayectorias se cruzaron en una etapa clave para la formación de la oposición política contemporánea y para la transformación del sistema de partidos en México.

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