¿Tienes Tarjeta Rosa? Algunas beneficiarias recibirán 6 mil pesos en noviembre

Foto: Secretaría Nuevo Comienzo.

El mes de noviembre está por comenzar y con él llegará el pago de la Tarjeta Rosa, programa social del Gobierno de Guanajuato dirigido a mujeres madres de familia de entre 25 y 45 años que viven en la entidad. Algunas beneficiarias recibirán 6 mil pesos en noviembre, correspondientes al apoyo económico anual, mientras que otras obtendrán el segundo depósito del año.

El programa contempla un apoyo de 6 mil pesos anuales, distribuido habitualmente en dos pagos de 3 mil pesos, uno en junio y otro en noviembre. Sin embargo, las mujeres que se incorporaron durante el mes de julio, así como algunas que no recogieron su tarjeta en el periodo inicial, recibirán el monto completo en una sola exhibición.

Pago de la Tarjeta Rosa llega en noviembre

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Nuevo Comienzo, las mujeres que se registraron en julio de 2026 y recibieron su Tarjeta Rosa en agosto recibirán un depósito de 6 mil pesos en noviembre. Esta cantidad corresponde al apoyo anual completo, debido a que las beneficiarias no recibieron el primer pago del año.

El mismo monto será para aquellas mujeres que se registraron durante la primera etapa del programa, pero no recogieron su plástico en las fechas establecidas y cuya entrega se realizó también en agosto, tras reprogramar su cita.

De esta manera, el monto que recibirán las beneficiarias en noviembre dependerá de la etapa en la que completaron el trámite y de si ya obtuvieron una parte del apoyo económico durante el año.

Para las mujeres que recibieron los 3 mil pesos correspondientes al primer pago en junio, el depósito de noviembre será por otros 3 mil pesos, con lo que completarán los 6 mil pesos anuales previstos por el programa. En cambio, quienes no recibieron la primera dispersión podrán obtener los 6 mil pesos en una sola entrega.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta del depósito de la Tarjeta Rosa en noviembre de 2026. Se espera que, en los próximos días, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, dé a conocer cuándo se realizará la dispersión.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Rosa y cuáles son los requisitos?

La Tarjeta Rosa de Guanajuato está dirigida a mujeres madres de familia de entre 25 y 45 años que residen en el estado. De acuerdo con las reglas de operación del programa para el ejercicio fiscal 2026, las interesadas deben cumplir con las condiciones establecidas y presentar la documentación necesaria para acreditar su identidad, domicilio y maternidad.

Entre los principales requisitos para solicitar el apoyo se encuentran:

Ser mujer y madre de familia

Tener entre 25 y 45 años

Residir en el estado de Guanajuato

Presentar los documentos requeridos para completar el trámite

Para realizar el registro, las solicitantes deben contar con la documentación que permita validar sus datos personales y familiares. Entre los documentos contemplados para el trámite se encuentran:

Identificación oficial vigente: credencial para votar (INE)

CURP: Clave Única de Registro de Población de la solicitante

Comprobante de domicilio: debe acreditar la residencia en Guanajuato y tener una antigüedad no mayor a tres meses

Acta de nacimiento y CURP de una hija o hijo: para acreditar la maternidad

Número de teléfono celular activo: necesario para las comunicaciones relacionadas con el programa

Es importante considerar que cumplir con los requisitos generales no significa que el registro esté abierto de manera permanente. Las solicitudes deben realizarse conforme a los periodos y procedimientos que establezca el Gobierno de Guanajuato.

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