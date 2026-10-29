¿Vas al GP de México 2026? Checa las rutas de transporte y las alternativas viales para llegar

Gran Premio de México Foto: Cuartoscuro

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a la Fórmula 1 con el Gran Premio de México los días 30 y 31 de octubre, así como el día de la carrera, que será el 1 de noviembre.

Por esto es que aquí en Unotv.com te diremos las rutas, así como los transportes disponibles para que puedas llegar al recinto y no perderte de lo mejor del automovilismo.

¡Ya está el plan de movilidad del #MexicoGP 2026! 🚇



Metro, rutas especiales y accesos peatonales para que llegues sin complicaciones al Autódromo Hermanos Rodríguez. Planea tu ruta. 🏁https://t.co/TGeKMyJsXo 📲 pic.twitter.com/rETd2UZRFb — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 27, 2026

¿Cómo llegar al GP de México?

Para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las alternativas que podrás utilizar es el Metro, el cual tiene un costo de 5 pesos.

Metro Línea 9 (café)

Ciudad Deportiva

Puebla

Velódromo

Otras alternativas son el Metrobús, pues las estaciones Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2 se encuentran cerca del recinto, o la Línea 2 del Trolebús también es una opción, bajando en Ciudad Deportiva, Puebla, Puerta 8 o Av. Río Churubusco.

En el caso del Metrobús, recordar que tiene un costo de $6 pesos por viaje, mientras que el Trolebús cobra $4 pesos.

También las rutas del RTP pueden ser utilizadas por los aficionados: 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa, con un costo de $4 pesos.

Cabe señalar que existirá un transporte perimetral que habilitará servicios de RTP, Metrobús y Trolebús alrededor del Autódromo, con horario de 7:00 a 20:00 horas, el cual será gratuito.

Otras opciones de transporte

La implementación del transporte remoto también es una opción para poder llegar, este consta de viajes directos en unidades de RTP, Metrobús y Trolebús desde diversos puntos de la ciudad.

Las rutas son:

Estadio Banorte

Calzada de Tlalpan, esquina con Circuito Azteca (bajo el puente).

Plaza Carso

Calle Presa Falcón #369, Plaza Carso.

Hipódromo de las Américas

Av. del Conscripto #311, bahía de acceso a Centro Banamex.

Expo México Santa Fe (a un costado)

Av. Santa Fe #270.

Auditorio Nacional

Av. Paseo de la Reforma #50, Polanco (al costado de Campo Marte).

Horarios

Horarios de salida: 08:30 a 12:30 horas.

Horarios de regreso: 16:00 a 19:00 horas.

Costo

$150: viaje sencillo.

$350: viaje redondo.

$15: tarjeta de Movilidad.

Este servicio dejará a los fanáticos en la calle Atletas, a un lado del Palacio de los Deportes, y para los que se retiren en este transporte, la salida será por Eje 3 Sur Añil, esquina Churubusco.

También existe la opción de Ticket2Ride, un sistema de transporte que puedes adquirir a través de Ticketmaster, con rutas en diversos puntos como:

Auditorio Nacional

Coapa

Condesa

Estadio Banorte

Hipódromo

Interlomas

Lindavista

Mundo E

Parque de los Venados

Perisur

Plaza Carso

Reforma 222

Santa Fe

El precio de esta modalidad de transporte es de $350 pesos por día o el abono de 3 días por $945 pesos, en un horario de salida de 8:00 a. m. y el regreso programado máximo una hora después del término del evento.

También se implementará una base de taxis en la Puerta 15 del Palacio de los Deportes, con banderazo inicial de $13.10 pesos.

Vías alternas en la CDMX para el GP de México

Las autoridades también recomiendan a las personas utilizar vías alternas y contemplar el cierre de la lateral de Río Churubusco a la altura del recinto.

Dependiendo del destino de los usuarios, las alternativas son:

Al norte:

Anillo Periférico Canal de San Juan.

Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión.

Calzada de Tlalpan.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Insurgentes.

Al sur:

Anillo Periférico Calle 17.

Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación.

Calzada de Tlalpan.

Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes.

Al oriente:

Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo.

Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana.

Eje 6 Sur Trabajadores Sociales.

Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

Calzada Taxqueña.

Al poniente:

Avenida Pantitlán-Xochimilco.

Eje 4 Norte Talismán.

Cabe señalar que el evento no contará con estacionamiento, por lo que se pide a los aficionados tomar sus medidas para poder llegar al evento y disfrutar de la Fórmula 1.

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