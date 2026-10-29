“Trucos Para Ti” con Maggie Hegyi: el truco de los 30 segundos para tomar decisiones

¿Llevas minutos buscando qué película ver, no sabes qué ponerte o te cuesta elegir qué comer en un restaurante? El truco de los 30 segundos puede ayudarte a salir de ese bloqueo y tomar decisiones cotidianas sin perder tanto tiempo.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi explica cómo funciona esta regla, que consiste en establecer un límite para elegir entre varias opciones.

¿Cómo funciona la regla de los 30 segundos?

La regla consiste en dejar de darle tantas vueltas a una decisión y fijar un tiempo para elegir. Para ponerla en práctica, Maggie Hegyi recomienda seguir tres pasos:

Define qué necesitas: antes de elegir, pregúntate qué es lo más importante para ti en ese momento. Puede ser el precio, la comodidad, el tiempo o simplemente disfrutar.

antes de elegir, pregúntate qué es lo más importante para ti en ese momento. Puede ser el precio, la comodidad, el tiempo o simplemente disfrutar. Reduce tus opciones: quédate con dos o tres alternativas como máximo. Tener más opciones no necesariamente significa que tomarás una mejor decisión.

quédate con dos o tres alternativas como máximo. Tener más opciones no necesariamente significa que tomarás una mejor decisión. Activa el cronómetro: date 30 segundos para comparar tus finalistas y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué hacer después de tomar una decisión?

Una vez que hayas elegido, evita seguir buscando otras alternativas para comprobar si tomaste la mejor decisión.

De acuerdo con Maggie Hegyi, continuar comparando puede llevarte al arrepentimiento por pensar que había una opción mejor.

Sin embargo, esta regla está pensada para decisiones cotidianas y de bajo riesgo. No debe aplicarse a cuestiones relacionadas con la salud o las finanzas, en las que es importante tomarse el tiempo necesario para evaluar las alternativas.

A veces, no necesitas tener más opciones, sino dejar de buscar la alternativa perfecta y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Sigue los consejos de Maggie Hegyi en Trucos para Ti y aprovecha mejor tu tiempo.

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